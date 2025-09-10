Ленинградская семья заняла второе место на II Всероссийском семейном фестивале сбережений и инвестиций

Хоть много лет прошло, Нет, не ушла война. Еще жива, пока мы живы. Мне до сих пор во время сна Все чудятся бомбежки и разрывы. Эти строчки написала моя родная тетя, Маргарита Алексеевна Стручкова. Маргарита Алексеевна – ветеран Великой Отечественной войны, коренная гатчинка, создатель музея защитников и освободителей г. Гатчины.