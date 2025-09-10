Ленинградская семья заняла второе место на II Всероссийском семейном фестивале сбережений и инвестиций
6-7 сентября за звание самой финансово грамотной семьи в России боролись 29 победителей регионального этапа. Многодетная семья Альтаповых из Всеволожского района Ленинградской области – Алексей, Ольга и их сыновья Максим, Лев и Кирилл – опередили участников из Санкт-Петербурга и Москвы, уступив первое место семье из Курской области.
Рубрики: Общество
На интерактивных лекциях, заданиях и квизах участники узнавали о способах защиты накоплений от мошенников, о возможностях страхования сбережений и как приумножить семейный бюджет – в том числе с помощью программы долгосрочных сбережений. Семейный фестиваль прошёл в Москве в Институте финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Партнерами Фестиваля выступили НИФИ Минфина России, Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов – НАПФ, Всероссийский союз страховщиков, Агентство по страхованию вкладов.
