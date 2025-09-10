«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой»

Маргарита была старшей дочерью в семье Стручковых, которая до войны проживала в Красногвардейске (Гатчине).

Мой дедушка, Алексей Павлович Стручков, был заведующим отделом в «Красногвардейской правде» (так тогда называлась газета «Гатчинская правда»), писал статьи, стихи. Печатался под псевдонимом «Винницианин», так как родом был из д. Винницы Лодейнопольского уезда. Он создал при редакции литературное объединение, выпускавшее в газете тематическую литературную страничку. В 1935 году написал и опубликовал поэму «Дзержинец» о строительстве Беломорско-Балтийского канала.

Бабушка, Наталья Моисеевна, работала в детской библиотеке Красногвардейска. В семье было четверо детей: Маргарита, Серафим, Ольга и Муза.

В начала Великой Отечественной войны некоторых сотрудников редакции газеты «Красногвардейская правда» мобилизовали в армию. В отправке на фронт дедушке отказали из-за сильной близорукости. Алексей Павлович был назначен заместителем редактора. К Гатчине подходили немецкие войска, были эвакуированы еще остававшиеся в городе предприятия и учреждения, с середины августа газета перестала выпускаться.

После того как был напечатан последний экземпляр газеты, дедушка, побоявшись взять наборные типографские шрифты с собой, зарыл их в городском парке, он поехал искать свою семью, эвакуированную на Урал.

Великая Отечественная война забрала из нашей семьи всех мужчин. Дедушка, Алексей Павлович Стручков, погиб в марте 1943 года. Серафим (его сын, мой дядя), который учился в Омске в училище военных переводчиков, узнав о гибели отца, написал рапорт и отправился на фронт. 2 сентября 1943 года он был убит под Смоленском. Муж Маргариты, военный летчик, командир звена 116-й отдельной разведывательной авиаэскадрильи, Леонид Васильевич Лихачев, 8 января 1942 года не вернулся с боевого задания. Маргарите сообщили о его гибели не сразу, она ждала ребенка, который родился в апреле 1942 года. Сына она назвала в честь отца.

Мужчины на фронте, а женщины в тылу трудились во имя Победы. Маргарита работала санитаркой в госпитале, а позже – в обкоме комсомола. 16-летняя Ольга (моя мама, Ольга Алексеевна Фляг) поступила в техникум, но через полгода вынуждена была бросить учебу и пойти работать на завод, производивший пороховые шашки. За работу выдавали увеличенный продуктовый паек. Младшая сестра, сама еще ребенок, 10-летняя Муза, помогала маме растить племянника: стирала в ледяной воде пеленки, кормила, готовила.

Когда уезжали из Красногвардейска в эвакуацию, количество вещей (а точнее, их вес) было ограничено. Единственное, что моя бабушка Наталья Моисеевна Стручкова взяла с собой – это швейная машинка «Зингер», которая стала своеобразной «кормилицей» семьи. Бабушка шила, ремонтировала, перешивала одежду местным жителям в обмен на продукты. И это было хорошим подспорьем.

Гатчину освободили от немецко-фашистских захватчиков 26 января 1944 года. Закончилась война в 1945-м, но еще долгие годы, вспоминая о каких-то событиях, бабушка говорила: «Это было до войны».

Каждое 9-е мая мы празднуем со слезами на глазах. Очень хорошо помню, как мой двоюродный брат Лёдик Лихачев, который родился уже после гибели отца, ходил на встречи ветеранов, чтобы узнать хоть какую-то информацию о нем, не вернувшемся с боевого задания. Но он так ничего и не выяснил. Лёдик был одним из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В 1989 году сказались последствия этой командировки, и его не стало.

«Никто не забыт и ничто не забыто.

Мы памяти этой верны.

Всё больше имен узнают следопыты

Героев, отдавших за Родину жизнь».

В 1994 году на границе Ленинградской и Новгородской областей поисковым отрядом «Сокол» в болоте было обнаружено место падения самолета Пе-2. 90-е годы – это был тяжелый период жизни для всей страны. Для проведения работ на месте гибели самолета нужны были деньги, а их не было. И поисковики вынуждены были временно захоронить останки летчиков рядом с местом падения их самолета. Идентифицировать их в то время не было возможности.

И вот, спустя почти 20 лет после начала работ на месте падения самолета, благодаря номерам на двигателе и других деталях самолета в фондах военного архива удалось найти документ, который позволил назвать имена погибших 8 января 1942 года летчиков. И одним из них был муж Маргариты Алексеевны Стручковой – летчик Леонид Васильевич Лихачев.

Торжественно-траурная церемония захоронения останков погибшего экипажа состоялась

10 мая 2014 года на воинском мемориале в дер. Чудской Бор Тосненского района Ленинградской области. К огромному сожалению, ни жена погибшего летчика Маргарита Алексеевна Стручкова, ни его сын Леонид Леонидович Лихачев не узнали о том, что останки их мужа и отца найдены. Их уже не было в живых.

На церемонии захоронения присутствовала внучка Леонида Васильевича. А 10 мая 2016 года на могиле в Чудском Бору был открыт памятник.

Валентина Мартьянова