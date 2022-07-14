Молодым бизнесменам области помогут с развитием

Объем поддержки составит от 100 до 500 тысяч рублей. Эти средства в рамках реализации своего нового проекта молодой бизнесмен может направить на оплату арендной платы, ремонт помещения, покупку программного обеспечения, оргтехники и оборудования, покупку франшизы, оплату техприсоединения к электросетям, услуг связи, авансов при заключении договора лизинга, а также на приобретение основных средств за исключением зданий и сооружений, земли и транспортных средств.

Для того, чтобы участвовать в конкурсе на грант, предпринимателю необходимо быть зарегистрированным и вести деятельность на территории Ленинградской области, быть готовым софинансировать проект в размере менее 25%, а также пройти обучение основам предпринимательской деятельности в Центре «Мой бизнес». Если же такое обучение уже было пройдено в течение года, то можно использовать полученный сертификат.

Подать заявку на участие в конкурсе на грант можно по телефону Центра «Мой бизнес» Ленинградской области 8 (812) 309-46-88, электронной почте fpp@813.ru или по ссылке.

Грантовая поддержка осуществляется в рамках федерального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса», который входит в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».