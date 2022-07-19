Кто последний в детский сад?

- Сегодня в очереди стоит более 700 детей в ясельные группы. Есть очередь в группы от 3 до 6 лет – порядка 200 человек.

В соответствии с указом президента, к 2024 году необходимо ликвидировать очереди в детсады и вторую смену в школах. Процесс идет. На Аэродроме подрядчик вышел на строительство школы, и строится школа в микрорайоне IQ. По мировому соглашению – по объективным причинам нам пришлось отодвинуть срок ввода в эксплуатацию этой школы с 2023 на 2024 год.

Земельный участок рядом с бассейном «Волна» на Хохловом поле мы, наконец, получили в муниципальную собственность и надеемся, что в 2023 году будем заявляться на строительство школы в этом микрорайоне. Также готовится технико-экономическое обоснование на строительство пристроек к школам № 7 и № 8, к лицею № 3. Актуальным остается строительство еще одной школы на Аэродроме – тоже на 1175 мест.

До 2024 года будет построен и передан городу детский сад в микрорайоне IQ на 155 мест. Разработана проектно-сметная документация на пристройку к садику № 13 – в этом году мы подаем заявку на финансирование из областного бюджета. Кроме того, в этом году сдается детсад на 225 мест в Малом Верево.

Есть пятно для застройки на Рощинской улице, где по генплану предусмотрено строительство либо школы, либо детского сада. Задача ликвидации к 2024 году очередей в детские сады и второй смены в школах должна быть выполнена.