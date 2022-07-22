Сиверский: Торговая площадь с фонтаном и ЦПКиО

Сиверское поселение – это сосны, река Оредеж с легендарными терракотовыми берегами, «Дачная столица», а еще – это большая сеть улиц и дорог, которые требуют ремонта. В декабре в Сиверском был разработан план благоустройства. Все задачи, связанные с ремонтом автодорог, поселение выполняет собственными силами – за счет бюджета. На благоустройство заложено порядка 80 миллионов.

Работы ведутся, и многое уже сделано. Как рассказал глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев, выполнен ремонт (картами) подъезда к кооперативным гаражам и промышленной зоне, который не ремонтировался более 35 лет. Теперь это хорошо асфальтированная дорога. Отремонтировать подъезд помог генеральный директор завода «Петрополимер» – Алексей Ребницкий. Больше двух миллионов рублей завод вложил в ремонт дороги, которая ведет, в том числе, и к самому предприятию.

- Идет ремонт дворовых территорий, – рассказывает Дмитрий Сергеевич. – В частности, в Белогорке у дома № 15 приводится в порядок дорога, простоявшая больше 20 лет без ремонта. Программа максимум (и совет депутатов администрацию в этом поддерживает) – за пятилетку привести в порядок все дворы многоквартирных домов, во всем поселении.

- И много их – таких дворов?

- У нас 272 многоквартирных дома, но дворов как таковых значительно меньше. Это территории пятиэтажек в Белогорке, в Куровицах, в Новосиверской, непосредственно в Сиверском – большой микрорайон. На улице

123-й Дивизии у дома № 4 раньше не было тротуара. В дождливую погоду возле дома стояла большая лужа, люди не могли нормально пройти. Теперь сделали новый тротуар, поставили скамейки, урны. Стараемся все улицы оформлять в одном стиле – это придает определенный колорит.

- Жителям нравится?

- Да, сразу поступают вопросы: «А нам когда сделаете?». Мы, конечно, поэтапно будем приводить в порядок все. Сейчас на улице Строителей идет ремонт дворовых территорий домов № 12 и № 14. Потом останется только дом № 20.

По-прежнему большая проблема – Военный городок, потому что Минобороны до сих пор не передало землю поселению. Дворы на расстоянии шести метров от дома мы в порядок приводим, а вся остальная территория пока не наша. В планах на этот год – сделать там асфальтную дорогу с автобусным павильоном и разворотным кольцом, от дома № 31 к магазину «Руслан».

В Сиверском на улице Героев, 1 возле школы № 3 расширяется парковка и делается тротуар для школьников и детсадовцев. В центре поселка сделана набивная дорожка возле садика № 53.

Идет ремонт двора на Заводской улице, у домов № 7/1 и 7/2. Там вообще никогда не существовало асфальта – просто все было засыпано щебенкой. Делаем с нуля большую территорию, на которой за 45 лет успел вырасти тополь в два обхвата, и жильцы каждое лето страдали от пуха. Тополь с трудом спилили. Теперь во дворе будут тротуары, парковка – жители довольны.

В прошлом году много сделали дорог в асфальтном исполнении. В этом году средств на такие глобальные работы, к сожалению, нет, но 48 дорог в щебеночном исполнении уже отремонтировано, и еще есть запасы щебня. На ямочный ремонт асфальтного покрытия поселка мы выделили 500 тысяч рублей. А всего в Сиверском поселении 215 дорог местного значения протяженностью 176 км, так что нам есть что ремонтировать.

- В каком состоянии детские площадки? На них обычно много нареканий…

- В поселении 42 детских площадки. В этом году мы закупили для них оборудования на 6 млн 800 тысяч рублей, и до 26 июля пройдет модернизация всех площадок, во всем поселении. Кое-где старое оборудование полностью демонтируем и установим новое, а где-то просто добавим формы.

В Белогорке будем ремонтировать основание детской площадки – за год оно износилось. Во дворе на Вокзальной, 4 и ул. 123-й Дивизии, 2 установим тренажеры. Там сейчас старая хоккейная коробка, давно не использующаяся по своему назначению, – на ее месте сделаем новую современную спортивную площадку. Отдельно будет огорожено место для мини-футбола, волейбола, а начнем с тренажерной части.

- А где будут играть хоккеисты?

- Хоккейные катки есть в Куровицах, в Белогорке, Военном городке и в Дружноселье. В центре Сиверского зимой заливаем скейт-площадку, которая таким образом превращается в каток.

- В Сиверском работает собственное управление благоустройства и дорожного хозяйства. Чем они сейчас занимаются? Оправдывает себя создание такой структуры в отдельно взятом поселении?

- В нашем УБДХ – 25 сотрудников, благодаря которым теперь успешно решается масса вопросов благоустройства. Они занимаются уборкой дорог – зимой и летом, озеленением, ухаживают за памятниками. Все мемориалы в поселении сейчас содержатся в отличном состоянии. Продолжается спил больных и сухих деревьев.

Возвращаясь к теме благоустройства: у нас идет замена устаревших светильников на светодиодные. В этом году планируем установить порядка 500 новых светильников. А на Сенной улице вообще построили новую линию электропередач – там освещения раньше не было.

В Белогорке по плану меняем старые деревянные лестничные марши к ГЭС. В Старосиверской построили новый мост через овраг – железный взамен деревянного (это переход с Новой улицы на Овражную). Вообще, мы стараемся все делать «на века», чтобы то, что после нас останется, служило нескольким поколениям наших потомков.

- Что в ближайших планах?

- До 1 октября должен быть отремонтирован фасад библиотеки им. Майкова в Сиверском. Малопривлекательное снаружи здание будет облагорожено: на стенах появится рисунок – книжные полки. На эти работы направлены средства, в том числе, из депутатского фонда областного парламентария Людмилы Тептиной.

Шесть новых дорог будет построено к земельным участкам, выделенным многодетным семьям. Также в планах – сделать парковку в центре Сиверского, где коммунальщики заменили, наконец, трубопровод. Если удастся в этом году отремонтировать дворовую территорию у дома № 14 на Институтской улице в Белогорке, то там останется привести в порядок только один двор – возле дома № 10.

- Расскажите о Торговой площади, которая готовится к 95-летию Гатчинского района…

- Реконструкция Торговой площади вдоль Вокзальной улицы ведется в рамках проекта «Комфортная городская среда». Проектировщика выбирали на конкурсной основе: пригласили несколько компаний, всех заслушали и потом путем голосования выбрали вариант предпринимателя А.В. Пуренкова. Эта организация создала нам концепцию развития и проект торговой площади.

Задумка такая: повторяется оредежский ландшафт. В центре площади – скала, напоминающая обрывистые берега Оредежа красноватого цвета. Рядом – горные сосны высотой не больше двух метров. Мощение дорожек плитками с белыми продольными полосами будет символизировать течение реки.

Конечно, скамейки, урны. Поскольку площадь – торговая, на ней так же, как и сейчас, будут располагаться предприятия торговли и общественного питания. Оформление фасадов, реклама, вывески стоящих на площади зданий приведем к единообразию.

- Откуда посреди площади возьмется фонтан?

- Сделаем замкнутый цикл. Закопаем два кольца, привезем воды. Вода будет подниматься на декоративную «скалу», падать вниз и стекать обратно в резервуар. Получится не столько фонтан, сколько водопад, что более символично для Сиверского с его плотинами на Оредеже.

- Какие еще новации можно ожидать в Сиверском в обозримом будущем?

- Процесс проектирования продолжается. Готовы два несложных проекта по Вокзальной улице и Вокзальной площади. Документы поданы в Центр компетенций Ленинградской области. Надеюсь, на следующий год мы сможем осуществить эти планы и благоустроить еще один объект в рамках «Комфортной городской среды». А кроме того, у нас разработана концепция парка культуры и отдыха в Сиверском – мини ЦПКиО.

- Дмитрий Сергеевич, празднование 95-летия Гатчинского района 5 августа пройдет в Сиверском. Раскроете замысел?

- Начать праздник мы планируем с торжественного открытия Торговой площади. Непосредственно сами юбилейные мероприятия пройдут рядом – в парке Фредерикса, за «Юбилейным». Там возле воды расположится сцена. На берегах поставят шатры, скамейки, гостей будут встречать артисты в костюмах дачников XIX века. По реке пойдут лодки. Сценарий праздника вообще связан с водой, но больше никаких секретов не раскрою – должна быть интрига.

Екатерина Дзюба