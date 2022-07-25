Кобрино, ты капелька России!

От администрации Гатчинского района с праздником жителей Кобринского поселения поздравил заместитель главы администрации по финансовой политике и муниципальному контролю Илья Носков.

Всех приветствовали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Олег Белов и Людмила Тептина.

- Кобринская земля – особенная. Она славится своей историей, своими традициями, своими замечательными жителями – добрыми, отзывчивыми, трудолюбивыми и очень талантливыми, – сказала Людмила Анатольевна в своем поздравительном слове и пожелала поселению дальнейшего процветания и достижений, а жителям – крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях во благо родной земли.

Парламентарии вручили награды. За многолетний труд и большой вклад в развитие Кобринского поселения почетным дипломом Законодательного собрания был награжден депутат Кобринского совета Михаил Земко. Благодарственные письма областного ЗакСа получили архитектор Центра компетенций Ленинградской области Ксения Иванцова – за разработку и реализацию дизайн-проекта благоустройства парка Приречный, а также председатель совета ветеранов Кобринского поселения Елена Урусова, главный специалист Кобринской администрации Елена Кузнецова и председатель общественного совета села Воскресенского Ольга Хапугина.

Поздравляя земляков с праздником, глава Кобринского поселения Наталия Деминенко отметила, что «…в первую очередь, это праздник тех, кто здесь родился и вырос, чьим трудом развивалось поселение, чьи имена вписаны в его биографию и принесли ему уважение, и тех, кому предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу поселения». Наталия Леонидовна выразила благодарность всем, кто каждый день работает на благо Кобринского поселения – жителям, депутатам, администрации.

В знак высшей признательности и уважения жителей решением совета депутатов Валентине Михайловне Баевой присвоено звание почетного гражданина Кобринского поселения.

…Валентина Михайловна много лет проработала в Высокоключевой средней школе – сначала просто учителем физики, а с 1986 года – директором. Более четверти века она совмещала административную и преподавательскую работу, развивая учебную и материально-техническую базу школы и формируя стабильный, высокопрофессиональный педагогический состав. Под руководством Валентины Михайловны была разработана и внедрена Программа развития школы, учитывающая особенности и потребности учеников и их родителей в получении качественных знаний. На протяжении многих лет школа находилась в числе лидеров по активности и результативности участия во Всероссийской олимпиаде школьников, других творческих конкурсах. Большое внимание Валентина Михайловна уделяла развитию в школе исторического краеведения, увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне. Под её руководством и при непосредственном участии был создан школьный Пушкинский музей, к 60-летию Победы открылся новый Зал боевой славы.

Отметив в 2012 году 60-летие, Валентина Михайловна перешла на работу помощником депутатов Законодательного собрания Ленинградской области. За 10 лет в должности помощника депутатов регионального законодательного органа трёх созывов в разных округах, входящих в границы Гатчинского района, Валентина Михайловна проявила себя профессионалом в различных направлениях деятельности, к ней постоянно обращаются за консультацией жители Кобринского поселения. В октябре прошлого года областной парламентарий Татьяна Бездетко вновь внесла представление для назначения Валентины Михайловны Баевой своим помощником на новый срок полномочий.

Получая диплом почетного гражданина, Валентина Михайловна выразила благодарность жителям, депутатам, администрации Кобринского поселения за столь высокую оценку ее труда.

По достоинству была оценена деятельность и других активных граждан. Благодарственными письмами главы поселения и главы администрации отмечены депутат Кобринского совета, председатель инициативной комиссии поселка Ирина Куликова – за участие в укреплении и сохранении исторической памяти на территории Кобринского поселения, директор Кобринского центра культуры Артем Карнаухов, заведующая Карташевским клубом Анна Градович, архитектор Центра компетенций Ленобласти Ксения Иванцова и Юрий Бабошко – за активное участие в жизни Кобринского поселения и благоустройство памятного места в деревне Меньково.

Андрей Соколов

Фото Mikka Hallakas