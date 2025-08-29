Гатчинскому фельдшеру – спасибо с передовой!

После 20 месяцев на фронте, находясь на лечении из-за ранения, Александр Владимирович воспользовался возможностью передать от себя лично и своих боевых товарищей горячую признательность фельдшеру Гатчинской КМБ – Ирине Васильевне Васильевой, которая более двух лет – добровольно и безвозмездно – помогает нашим бойцам медицинскими консультациями дистанционно.

«От имени бойцов воинской части 34670, 752 полка, 7 роты и 2 роты с Курской границы, с передовой, выражаю сердечную благодарность гатчинскому фельдшеру Ирине Васильевне Васильевой – за круглосуточную медицинскую помощь бойцам на передовой: дистанционное консультирование по диагностике и лечению заболеваний и оказанию помощи при ранениях, за патриотизм и неравнодушие к защитникам Отечества! Особенно ценна такая помощь при отсутствии непосредственно на передовой врачей и фельдшеров. Поклон Вам до земли, уважаемая Ирина Васильевна!»

Как рассказал военнослужащий, медицинский стаж у Ирины Васильевны – 34 года. Из них она десять лет работала фельдшером в войсковой части, а, будучи фельдшером в городской поликлинике, во время эпидемии коронавируса в условиях ненормированного рабочего дня оказывала медицинскую помощь людям. За отзывчивость, преданность профессии и чуткое сердце Ирины Васильевны благодарность пришла даже из столицы и с огневых рубежей нашей родины.