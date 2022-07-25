«По следам Инкери» - в Петрово

Откуда в Петрово такие чудеса? Творческая команда «Юхла» - Алексей и Ольга Кудрявцевы, Наталья Лутченко и другие энтузиасты договорились с приходом, отремонтировали старый пасторский домик и воссоздали в нем сказочный мир героев книг Туве Янссон, соединив все это с историей ингерманландских финнов. На творческой площадке «Юхла» в доме Муми-троллей проходят экскурсии и детские мероприятия. Со временем проект вырос в общественные праздники, собирающие под открытым небом множество людей.

В этот день праздник детской сказки, народных забав и традиций собрал гостей со всех волостей. Необычного и очень интересного в этот день было много.

Малыши могли вдоволь пообщаться с Муми-троллем, Малышкой Мю и Снусмумриком, поучаствовать в старинных играх, покататься на пони и ослике-предсказателе. Гостей постарше ждали традиционные элементы праздника: финская уха «лохикейтто», калитки и кофе, угощения с костра, беспроигрышная лотерея, водяное сражение, шуточное летнее соревнование на семейных лыжах.

Для всех желающих была организована экскурсия в лютеранскую церковь Св. Екатерины, которую провел пастор Павел Валентинович Крылов. Кстати, он же исполнил роль мэра праздника. А в музее Муми-троллей можно попечатать на настоящей печатной машинке, разукрасить шишки, поучаствовать в традиционных мастер-классах.

Гостей праздника приветствовали глава администрации Пудостьского поселения Елена Иваева, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и председатель Ленинградского областного отделения «Союз женщин России» Татьяна Толстова.

Участницы творческого коллектива центра культуры ингерманландских финнов «Хатсина» рассказывали о традициях ингерманландских финнов.

А какой же праздник без ярмарки, где можно и себя показать и на других посмотреть! Все желающие с удовольствием покупали ярмарочную продукцию – сувениры, поделки, натуральный квас.

Кульминацией народных гуляний стал объединивший всех большой хоровод и общий запуск воздушных змеев.

Мероприятие, направленное на поддержку семейных традиций, было организовано в рамках социального проекта «По следам Инкери», реализуемого при поддержке администрации Гатчинского района, а также при помощи администрации Пудостьского поселения, Скворицкого прихода и многих неравнодушных людей.

Фото: организаторов праздника