Из Гатчины — к успеху!

С 31 августа по 4 сентября на территории Ленинградской области проходил XVII молодёжный форум «Ладога», который собрал 375 активных молодых людей со всего Северо-Западного федерального округа. Совместно с делегацией из Гатчинского государственного университета выехала Эльвира Стан, командир студенческого педагогического отряда «Сознание» Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Эльвира, студентка 4 курса по направлению «Менеджмент организации», приняла участие в форуме в качестве наставника на образовательной площадке «Код Правды», посвященной противодействию фейковой информации и созданию сильного контента. Вместе с другими участниками она разрабатывала проекты, направленные на укрепление социальной и патриотической работы среди молодежи.

«Форум „Ладога“ стал для нас возможностью не только получить новый опыт, но и показать себя, — рассказала Эльвира. — Как командиру педагогического отряда мне было полезно пообщаться с другими участниками и обсудить дальнейшее развитие студенческих инициатив».

Помимо Эльвиры в форуме участвовали и другие студенты Гатчинского государственного университета, которые проявили себя в различных образовательных треках и патриотических акциях, таких как «Свеча памяти» и высадка «Аллеи Героев».

Участие в подобных масштабных мероприятиях не только открывает новые горизонты знаний, но и даёт возможность внести свой вклад в развитие молодёжной политики региона.