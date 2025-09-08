Безопасность — в центре внимания

Кроме того, глава региона сообщил о том, что на совещании в Главном штабе состоялось обсуждение вопроса безопасности регионов СЗФО.

«Сегодня в Светогорске с рабочей поездкой заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев: в Ленобласти проходит самая протяженная граница России со странами НАТО, посетили одну из пограничных застав и таможенный пункт пропуска, который «на замке», по инициативе Финляндии, закрывшей движение на границе.

Здесь, а затем на совещании в Главном штабе обсудили безопасность регионов СЗФО: на земле, в воздухе, на воде и под водой, необходимость строительства дополнительных инженерных сооружений, условия размещения сил и средств пограничных частей и Ленинградского военного округа.

У Ленобласти хороший опыт по обеспечению безопасности от БПЛА. Но важно вовремя модернизировать системы безопасности и защиты региона и рубежей Родины», — рассказал в своем телеграм-канале Александр Дрозденко.