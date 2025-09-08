В Зайцево почтили память жертв нацистов

Отдать дань памяти и уважения защитникам города-героя Ленинграда и мирным жителям, погибшим от геноцида фашистского режима, пришли вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк, депутаты Государственной Думы Светлана Журова и Сергей Петров, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Дмитрий Рытов, участники специальной военной операции и их семьи, представители Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, Санкт-Петербурга, общественных организаций. С приветствием к участникам митинга также обратилась руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова.

Мемориал в Зайцево символизирует память о всех мирных жителях, уничтоженных нацистами на оккупированных территориях. Как установлено подлинными архивными данными, только в блокадном Ленинграде от голода и бомбежек погибло около 1 миллиона 100 тысяч человек. Эти чудовищные цифры и свидетельства выживших стали основанием для официального признания блокады Ленинграда и преступлений нацистов на территории Ленинградской области геноцидом советского народа.

На территории Ленинградской области во время войны располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также детские донорские концентрационные лагеря, более двадцати из них – в Гатчине (тогда город носил название Красногвардейск). Самым страшным был детский концлагерь, созданный нацистами летом 1942 года в поселке Вырица Гатчинского района. Он был замаскирован под «детский дом», куда оккупационные власти насильно свозили детей. Его существование – одно из самых жутких доказательств преднамеренного уничтожения мирного населения и геноцида.

«8 сентября навсегда останется в памяти жителей нашей страны. В этот день 84 года назад полностью был окружен Ленинград, началась блокада. Фашисты сделали это намеренно, чтобы умертвить население голодом, холодом и бомбежками, – напомнила Татьяна Бездетко. – И здесь, на гатчинской земле проводилась такая же политика геноцида. В детском концлагере в Вырице творились страшные вещи: фашисты брали у детей кровь, чтобы перелить её своим раненым солдатам, проводили жуткие опыты. И сегодня мы по праву отдаем дань памяти всем, кто отдал свою жизнь во имя нашей Победы».

«В последние годы начинают открываться новые факты и цифры, касающиеся этих событий. Около пятисот тысяч подтверждённых жертв среди мирных жителей погибли, многие из них были замучены в концлагерях или убиты в деревнях, которые большей частью были сожжены. На самом деле, описываемые события вызывают шок и ужас у тех солдат, которые это видели», - подчеркнул депутат Дмитрий Рытов.

Мы помним и о миллионах ленинградцев, погибших в блокадном кольце, и о тысячах замученных в концлагерях на нашей земле. Важно называть вещи своими именами: это был геноцид. И наша обязанность – не дать миру забыть об этом и сделать всё, чтобы трагедия никогда не повторилась.

Мария Суворова,

пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области