Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 9 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Веревское ТУ

09.09.2025  с10:00 до 17:30

д Вайя

д Малое Верево   

 

Пудомягское ТУ

09.09.2025  с10:00 до 17:00в период примерно на 2 часа

д Монделево        

 

Дружногорское ТУ

09.09.25 с 09.30 до 17.30

д Симанково        

 

Пудостьское ТУ

09.09.2025  с10:00 до 18:00

д. Петрово

 

09.09.25 09:00 до 17:00  

Коммунарское ТУ

г. Коммунар ул. Школьная д. 2, 3, 4; 

ул. Гатчинская д. 18а, 26, 32а, 30, 18, 20, 16; 

ул. Ленинградская д. 4, 5, 9, 6, 7, 8, 5, 3;

Ленинградское ш. д. 14, 14а, 16; ул. Пионерская д. 2а; ул. Гатчинская д. 32 (д/с №35)         