Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 9 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Веревское ТУ
09.09.2025 с10:00 до 17:30
д Вайя
д Малое Верево
Пудомягское ТУ
09.09.2025 с10:00 до 17:00в период примерно на 2 часа
д Монделево
Дружногорское ТУ
09.09.25 с 09.30 до 17.30
д Симанково
Пудостьское ТУ
09.09.2025 с10:00 до 18:00
д. Петрово
09.09.25 09:00 до 17:00
Коммунарское ТУ
г. Коммунар ул. Школьная д. 2, 3, 4;
ул. Гатчинская д. 18а, 26, 32а, 30, 18, 20, 16;
ул. Ленинградская д. 4, 5, 9, 6, 7, 8, 5, 3;
Ленинградское ш. д. 14, 14а, 16; ул. Пионерская д. 2а; ул. Гатчинская д. 32 (д/с №35)
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.