«В день рождения района мы говорим спасибо жителям!»

Наше прошлое богато на переименования. Район был образован одновременно с самой Ленинградской областью и изначально носил название «Троцкий». На 1 августа 1927 года в состав Троцкого района входил поселок Дружная Горка, сам город Троцк (Гатчина) и 34 сельсовета. Район традиционно был большим и по численности населения, и по структуре экономики. В 1929 году Троцкий район переименовали в Красногвардейский, а к моменту освобождения от фашистской оккупации он снова стал Гатчинским.

- Сегодня Гатчинский район остается одним из крупнейших в области по численности населения, – сказала Людмила Николаевна. – По предварительным итогам переписи населения, в Гатчинском районе – порядка 300 тысяч жителей.

Несмотря на все сложности последних двух лет, итоги первого полугодия 2022 года говорят о стабильности ситуации. По словам Людмилы Нещадим, рост объема отгруженных товаров собственного производства в Гатчинском районе превышает 100%. Продолжаются инвестиции, средняя зарплата перешагнула порог 58 тысяч рублей.

- Хочется поблагодарить все бизнес-сообщество Гатчинского района за решения, которые принимались на протяжении последних двух лет и позволили обеспечить стабильное функционирование экономики, – отметила Людмила Николаевна. – Уровень бюджета Гатчинского района дает основания считать, что все запланированное будет сделано.

Отвечая на вопросы журналистов, глава администрации рассказала, с чем мы встречаем 95-летие района:

- В этом году будет сдан после реконструкции стадион «Спартак» и новый ФОК на ул. Чехова в Гатчине, бизнес-инкубатор в пос. Тайцы. Уже открылся на Аэродроме бассейн «Атлантика», построенный по принципу государственно-частного партнерства. Завершается обустройство «Аэропарка» – это проект, который стал победителем на федеральном уровне. Близится к завершению реконструкция Соборной, к концу сезона в Гатчине будет благоустроено 11 дворов. Продолжается ремонт улично-дорожной сети. Отремонтирован проблемный участок дороги Красное Село – Гатчина – Павловск, в Гатчине будут отремонтированы четыре улицы.

10 муниципальных образований принимают участие в проекте «Комфортная городская среда», и всего в Гатчинском районе будет реализовано 15 проектов.

- Празднование 95-летия Гатчинского района пройдет в Сиверском. Что это даст поселению, кроме почета?

- Для Сиверского поселения это своего рода стартап для дальнейшего развития, благоустройства. На сегодняшний день сделано многое, в том числе за счет бюджета Гатчинского района и с учетом средств, которые были получены в рамках «Комфортной городской среды». Центральная площадь Сиверского преображается. Я уверена, что руководство Сиверского поселения сохранит взятый темп. У них очень много планов, в том числе и по развитию экономического потенциала поселения.

- Известно ли уже, где пройдет 96-я годовщина района?

- Я всегда даю главам поселений проявить инициативу. Если вдруг инициативы не последует, придется определять. Не исключено, что на следующий год нас примет Вырицкое поселение, которое тоже участвует в проектах «Комфортной городской среды».

- Насколько Гатчинский район привлекателен для инвесторов, и каких проектов можно ждать в ближайшем будущем?

- Гатчинский район был признан самими инвесторами наиболее инвестиционно-гостеприимным районом в Ленобласти. Это говорит о том, что на уровне органов местного самоуправления мы предлагаем такие условия, которые позволяют реализовать тот или иной инвестпроект.

В текущем году будет реализовано более 3,5 млрд рублей инвестиций. А до 2025 года сформирован инвестиционный портфель общей стоимостью порядка 50 млрд рублей. Если говорить о ближайших перспективах: подписано соглашение (в том числе с участием губернатора) с белорусским предприятием «Амкодор» на строительство в Большеколпанском поселении завода по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники. Также подписано соглашение о строительстве предприятия по выращиванию креветки и глубокой переработке рыбы на территории Веревского поселения. В стадии реализации проект по производству инкубационного яйца для дальнейшего производства вакцины – тоже в Верево.

У нас есть ресурсы, чтобы и дальше оставаться инвестиционно-привлекательным районом с точки зрения географии, транспортной логистики, трудовых ресурсов. И, работая совместно с правительством Ленинградской области, с Агентством экономического развития, мы и дальше будем делать все, чтобы инвестиционный климат в Гатчинском районе оставался максимально привлекательным.

- Санкции не подорвали эти планы?

- Вы знаете, нет. На реализацию данных инвестпроектов санкции не повлияли. С февраля по май я побывала на ряде системообразующих предприятий района, чтобы совместно с руководством этих организаций оценить текущую ситуацию, связанную как раз с введением санкций. Да, были опасения, несколько предприятий сначала заявили о переходе на сокращенную рабочую неделю. Сегодня только два работают в таком режиме и это не повлияло на рынок труда: многие как раз наращивают объемы выпускаемой продукции. Для ряда предприятий Гатчинского района санкции – новые вызовы и возможности.

- Гатчинский район – аграрный или промышленный? В каком направлении идет развитие?

- Сельское хозяйство сегодня занимает всего 4-5% в структуре нашей экономики. Притом, что в районе работают 19 сельхозпредприятий, 54 развивающихся фермерских хозяйства, более 52 тысяч личных подсобных хозяйств. И одновременно агропромышленный комплекс Гатчинского района продолжает занимать лидирующие места и в Ленобласти, и в стране в целом.

В животноводстве мы занимаемся производством молока и мяса, совхоз «Гатчинский» – один из лидеров по надою на одну фуражную корову. Если говорить про растениеводство: у нас производятся зерновые, корма и овощи. Доля площадей под овощи сокращается из экономических соображений. Но, я думаю, сегодняшняя ситуация заставит сельхозпроизводителей еще раз внимательно посмотреть на структуру АПК, чтобы при необходимости переориентироваться, в том числе на производство овощей.

Сельхозпредприятия Гатчинского района уверенно стоят на ногах, внося свой вклад в продовольственную безопасность нашей страны. Активно развивается фермерское хозяйство. Меры поддержки на федеральном и региональном уровне дают возможность предприятиям обновляться, закупать новую технику. Выстраиваются новые логистические схемы при закупке техники, семян. Сегодняшний день – это возможность полной трансформации, в том числе и агропромышленного комплекса.

- Какие три первоочередных вопроса вы бы выделили на ближайшие пять лет – до следующей круглой даты?

- При всей стабильности социально-экономического развития нашего района есть проблемы, которые беспокоят наших жителей и которые надо решать. Исходя из текущей ситуации, я бы на первое место поставила вопрос экологии. Сегодня это одна из самых важных тем, которая беспокоит жителей района и которую нужно структурировать по задачам.

Первая задача – реализация той концепции, о которой говорит губернатор: комплексное обращение с бытовыми отходами на территории Ленинградской области. В Гатчинском районе это, прежде всего, прекращение деятельности по приему твердых коммунальных отходов полигоном «Новый Свет-Эко». Полигон продолжает работать до конца 2023 года и встает на рекультивацию.

В рамках темы экологии нужно обязательно говорить о коммунальной инженерной инфраструктуре района: это техническое состояние канализационно-очистных сооружений. В первую очередь, вдоль русла рек Оредежа и Ижоры. И такие планы у нас есть в рамках соглашения, которое было подписано в 2021 году с «Гатчинскими коммунальными системами»: определены сроки реконструкции очистных сооружений – и в Рождествено, и в Сиверском, и в Вырице, и в Пудости, и в Пудомягах.

После реконструкции встанет вопрос очистки русла рек. Но это задача федерального уровня. Мы будем инициировать процесс, и уже понимаем, через какие программы можно решить эту задачу.

Конечно, в рамках темы экологии стоит вопрос обращения с бытовыми отходами. Ленинградская область с 2019 года участвует в реформе, но многие аспекты требует дальнейшего правового регулирования. Не последнюю роль играет воспитание и менталитет наших жителей. Раздельный сбор мусора вызывает очень много вопросов.

…На второе место среди первоочередных вопросов на ближайшую пятилетку я бы поставила уровень цифровизации в управлении. Это объективно. Мы продолжаем работать по старинке, используя несовершенную информационную базу. Приходится тратить много времени, чтобы проанализировать ситуацию и предложить управленческие решения. Гатчина включена в пилотный проект на уровне федерации как «Умный город». В течение 2022-2023 годов надо создать информационную систему, которая давала бы возможность оперативного анализа текущей ситуации без использования бумаг.

Третью проблему решают на протяжении ряда веков: дороги. Состояние дорожной сети района и регионального, и муниципального уровня вызывает много нареканий. Но без участия в федеральных и региональных программах сделать ремонт дорог не представляется возможным. Например, мы только по Гатчине на следующий год сделали смету на 11 улиц – сумма превысила 600 млн рублей. Это почти целый бюджет города. Поэтому многое будет зависеть от программ.

- Правда ли, что Верево может соединиться с Гатчиной?

- Административно-территориальное деление всегда неоднозначно. Жизнь ставит новые задачи, заставляющие принимать решения. Административно-территориальное деление должно быть оптимальным и отвечающим, в первую очередь, запросам жителей. Поэтому я не исключаю изменений границ внутри Гатчинского района.

- Какое ваше любимое место в Гатчинском районе?

- Я очень люблю Гатчинский район, поскольку для меня это вторая малая родина. Часть детства, все становление связано с гатчинской землей, с конкретными людьми, трудовыми коллективами, с которыми мне посчастливилось работать. Район очень многогранный, каждое поселение уникально, со своей историей, ландшафтом. Для меня родная – Новосветская территория. Там я окончила школу, там сажала березы, там родились мои дети и мой первый внук.

- Насколько вообще важен этот праздник – 95-летие района?

- Я бы начала с того, что это – день рождения. А день рождения – это событие. Если говорить о целом районе, то это возможность сказать спасибо многим поколениям. За этими десятилетиями – судьба десятков тысяч жителей. Это конкретные имена, лица, люди – самое большое достояние нашего района. День рождения – это возможность показать, что получилось за 95 лет и, прежде всего, благодаря не власти, а конкретным людям. Тем, кто возглавлял гатчинские предприятия, и кто работал на этих предприятиях. Тем, кто писал картины и музыку, кто строил и созидал. 95-летие – это возможность сказать этим людям спасибо.

- Что бы вы пожелали району в 95-й день рождения?

- Дальнейшего развития, конечно, и дальнейшего единения. 95 лет назад на гатчинской земле проживало 14 национальных сообществ, и сегодня наш район остается многонациональным. Мы сильны своим единством. И пусть энергия Команды 47 дает нам основание верить в себя, правильно определять стратегию развития, расставлять приоритеты и командой решать все задачи.

И, главное, я хочу пожелать всем нашим жителям любви: к своей малой родине, к конкретному населенному пункту, к своим близким. Недавно прочитала такое хорошее изречение: «Вера указывает дорогу. Надежда помогает подняться. А любовь дает возможность эту дорогу пройти».

Екатерина Дзюба

P.S. На пресс-конференции Людмила Нещадим представила книгу, созданную к 95-летию Гатчинского района. Это подарочное издание, выпущенное ограниченным тиражом – 500 экземпляров. В книге нашли свое отражение самые значимые события каждого поселения.