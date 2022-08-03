Регион — в лидерах по росту числа школьников

«Закономерный и очень хороший результат. Подтверждает, что Ленинградская область — регион комфортный для проживания, его выбирают для жизни семьи с детьми. Нас уже больше 2 миллионов и мы стали одним из регионов, где численность населения только растет. В Ленинградской области активно развивается социальная сфера – столько, сколько мы вводим сейчас школ и детских садов, регион никогда не вводил. За десять лет построено и введено 26 школ на 17 509 мест», —подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Также, по данным РАНХиГС, на 13% в регионе увеличилось количество учителей в школах. При этом большинство из них не планирует в ближайшее время уходить из системы образования.

В Ленинградской области 1 сентября в школу придут больше 25 тысяч первоклассников, что на 3,6 тысяч больше, чем в прошлом году. В целом же численность учеников в школах региона выросла на 7 тысяч человек, и составит в новом учебном году 190 157 учеников.