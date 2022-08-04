30 лет назад: «За личное мужество» – посмертно

Дмитрий Егоров родился в 1964 году в Гатчине. Окончил Ленинградское авиационно-техническое училище и пришел работать в Гатчинскую милицию в 1987 году. Он был назначен на должность милиционера-кинолога изолятора временного содержания.

4 августа 1992 года, около половины седьмого вечера, закончив дежурство, Дмитрий возвращался домой. Возле подъезда на улице Урицкого, 20 к нему обратились за помощью соседи – они просили принять меры к неоднократно судимому гражданину Ткаченко, который, по обыкновению, был пьян и выкрикивал из окна своей квартиры нецензурную брань в адрес женщин и детей, гуляющих возле дома.

Дмитрий стал подниматься по лестнице, намереваясь пресечь хулиганские действия пьяного соседа. В подъезде его встретил вооруженный ножом Ткаченко. В схватке с уголовником милиционер получил проникающее ранение в грудь. Преступник скрылся в своей квартире, а жильцы обнаружили на лестнице смертельно раненного Егорова. Вызвали «скорую». Пострадавшего доставили в гатчинскую больницу с диагнозом «колото-резаная рана груди с повреждением сердца и легкого». Спасти его не удалось – сержант милиции Дмитрий Егоров скончался от полученного ранения. У него осталась семья – жена и маленький ребенок.

…Дмитрий Валерьевич Егоров был похоронен с почестями на Гатчинском городском кладбище. Его имя занесено в книгу памяти ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Дмитрий Егоров посмертно награжден орденом «За личное мужество».

Три десятка лет прошло со дня его гибели, но друзья, сослуживцы не забывают товарища и рассказывают о нем молодым преемникам. Гатчинские полицейские помнят своих героев.