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Чемпион России по пахоте живёт в Ленинградской области

Александр Дерюгин, механизатор племенного завода «Приневское» стал победителем 9-го Открытого чемпионата России по пахоте, который проходил на родных для чемпиона полях «Приневского».

Рубрики:  Сельское хозяйство

 «Родное поле, поддержка всей Ленинградской области и большое личное мастерство помогли нашему чемпиону победить в соревнованиях. Мы поздравляем Александра и желаем ему новых побед», — сказал,  обращаясь к новому чемпиону России губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В чемпионате участвовало 60 механизаторов из 40 субъектов РФ, а также Республик Беларусь и Кыргызстан. Они соревновались в  спортивной пахоте и  профессиональном мастерстве управления трактором «Трактор-шоу». Главный приз — кубок и автомобиль УАЗ Патриот.

«Порядка 60 тысяч человек посетили чемпионат и Аграрную неделю. Мы не только  хотели провести хорошие соревнования, где победили сильнейшие, но и показать достижения сельского хозяйства страны. Современная техника, фермерская ярмарка, сырный фестиваль,  гастрофестиваль — это всё наша российская продукция, это то, чем мы богаты. Отрадно, что на выставке так много детей, они должны видеть, что такое настоящее, современное сельское хозяйство», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Александр Дерюгин, механизатор племенного завода «Приневское» —  чемпион России по пахоте 2022 года, победитель 2021 года российского отборочного этапа чемпионата мира  по пахоте, победитель 7-го открытого чемпионата России по пахоте 2018 года, победитель соревнований «Трактор-шоу» 5-го открытого чемпионата России по пахоте 2016 года, многократный чемпион по пахоте Ленинградской области.