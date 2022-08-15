Чемпион России по пахоте живёт в Ленинградской области

«Родное поле, поддержка всей Ленинградской области и большое личное мастерство помогли нашему чемпиону победить в соревнованиях. Мы поздравляем Александра и желаем ему новых побед», — сказал, обращаясь к новому чемпиону России губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В чемпионате участвовало 60 механизаторов из 40 субъектов РФ, а также Республик Беларусь и Кыргызстан. Они соревновались в спортивной пахоте и профессиональном мастерстве управления трактором «Трактор-шоу». Главный приз — кубок и автомобиль УАЗ Патриот.

«Порядка 60 тысяч человек посетили чемпионат и Аграрную неделю. Мы не только хотели провести хорошие соревнования, где победили сильнейшие, но и показать достижения сельского хозяйства страны. Современная техника, фермерская ярмарка, сырный фестиваль, гастрофестиваль — это всё наша российская продукция, это то, чем мы богаты. Отрадно, что на выставке так много детей, они должны видеть, что такое настоящее, современное сельское хозяйство», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Александр Дерюгин, механизатор племенного завода «Приневское» — чемпион России по пахоте 2022 года, победитель 2021 года российского отборочного этапа чемпионата мира по пахоте, победитель 7-го открытого чемпионата России по пахоте 2018 года, победитель соревнований «Трактор-шоу» 5-го открытого чемпионата России по пахоте 2016 года, многократный чемпион по пахоте Ленинградской области.