Продолжается реставрация усадьбы Рукавишникова

Как рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, «фактически закончены работы по укреплению, утеплению и гидроизоляции фундамента, вводу в здание коммуникаций. Здание очень пострадало от пожара в 1990-е годы, и сам факт того, что оно было спасено тогда музейными сотрудниками и активистами - чудо. После пожара многие работы проводились хозспособом, при ограниченной поддержке государства, с использованием подручных средств. Но благодаря стараниям наших предшественников усадьба была сохранена для будущих поколений и нынешней полноценной научной реставрации».

Фото с личной страницы Владимира Цоя