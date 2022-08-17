Продолжается реставрация усадьбы Рукавишникова
В селе Рождествено Гатчинского района продолжается реставрация усадьбы Рукавишникова, последним владельцем которой был Владимир Набоков.
Рубрики: Культура
Как рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, «фактически закончены работы по укреплению, утеплению и гидроизоляции фундамента, вводу в здание коммуникаций. Здание очень пострадало от пожара в 1990-е годы, и сам факт того, что оно было спасено тогда музейными сотрудниками и активистами - чудо. После пожара многие работы проводились хозспособом, при ограниченной поддержке государства, с использованием подручных средств. Но благодаря стараниям наших предшественников усадьба была сохранена для будущих поколений и нынешней полноценной научной реставрации».
Фото с личной страницы Владимира Цоя
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