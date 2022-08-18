Купить маркизы в Санкт-Петербурге

Термин маркиза объединяет под собой целый спектр разнообразных моделей, целью которых может являться защита от солнца, ветра, дождя или даже снега. На то, какая модель может подойти именно вам, так же напрямую влияет архитектура фасада и того места, куда предположительно будет монтироваться будущее изделие.

Если вам необходимо затенить помещение и спастись от солнца, то обратите внимание на такие модели, как витринные и вертикальные маркизы, предназначенные для монтажа к разного вида проёмам - окон, беседок и веранд.

Если вы хотите затенить открытую террасу и защититься от небольшого дождя, находясь непосредственно под самой маркизой, то необходимо обратить внимание на такие модели, как выдвижные локтевые маркизы открытого и кассетного типа.

Если стоит задача, защититься так же от сильного ветра или сильного дождя, то нужно смотреть в сторону пергол.

В вопросе выбора компании рекомендуем в первую очередь обратить внимание на компетентность сотрудника, с которым вы будете общаться в процессе подбора маркизы.

Второе, на что мы советуем обратить внимание, это на портфолио компании, которое вы всегда можете запросить у менеджера, ведь оно отразит накопленный опыт компании, в которую вы обратились.

Зачастую, опуская эти два основных принципа, мы пытаемся выбрать компанию по критерию – кто даст лучшее предложение по стоимости и срокам, с тем и продолжим предметное общение. Но такой принцип выбора чаще всего оказывается в итоге ошибочным, т.к. стоимость не определяет качество полученного изделия, которое в итоге окажется в вашей собственности, а такое изделие, как маркиза - это покупка не на сезон, а на годы вперёд. Поэтому в выборе такого изделия не стоит начинать с вопроса стоимости и срока его изготовления. Хорошая вещь никогда не делается быстро, так и качественные маркизы не лежат готовые на складе, а изготавливаются под заказ, ведь каждое изделие индивидуально по целому ряду параметров: размер, цвет ткани, цвет фурнитуры, способ управления.

Уважаемые заказчики, если вы хотите купить маркизы и вам необходима помощь в подборе модели, а также качественная консультация – обращайтесь к специалистам компании Фабрика Маркиз по контактным номерам телефонов, указанных на сайте fabrikamarkiz.ru, или оставьте заявку на звонок по форме обратной связи на сайте компании.