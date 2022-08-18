«На своей земле»: время творчества

Эту выставку можно по праву назвать уникальной, как и сам международный конкурс «На своей земле», который проводится в Беларуси. Среди организаторов конкурса - общественная организация «Белорусский зеленый крест», Министерство культуры, Министерство образования и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Конкурс проходит при поддержке Международного союза педагогов-художников.

Стартовав в Беларуси в 2006 году, конкурс «На своей земле» быстро распространился широко за пределами её границ. За годы работы в конкурсе приняло участие более 70 тысяч работ из сорока стран мира. Их оценивает профессиональное жюри – художники и преподаватели из Беларуси, России, Украины и других стран, обладающие большим опытом в работе с детьми. Количество победителей на конкурсе не ограничено, и поэтому ими становятся все работы, которые, по мнению жюри, достойны быть показаны широкому кругу зрителей.

Так, например, в XVII конкурсе, который прошел в этом году, участвовало около 7 тысяч живописных и графических работ со всего мира. Отобраны были самые лучшие, одобренные совместным решением жюри. Лауреатами конкурса стали 595 работ, из которых 132 работы удостоены дипломов лауреата с медалью.

- На сегодняшний день этот конкурс считается самым статусным среди творческих конкурсов подобного рода, - говорит член жюри конкурса 2022 года, руководитель детской студии рисования «Ступеньки» Дарья Ступенькина. - Работы оценивает огромное представительское жюри из разных стран. Это люди с самым разным видением и критериями оценки, которые, тем не менее, сошлись в отборе работ-победителей. При этом отбор проходит на анонимной основе, то есть жюри не имеет понятия, кто автор каждой работы.

Итоговая выставка конкурса открывается каждую весну в Минске. Затем выставка путешествует по Беларуси и за ее пределами. С творчеством лучших художественных школ СНГ и Восточной Европы уже познакомились представители 47 стран Европы. Работы победителей конкурса экспонировались в Национальном художественном музее Республики Беларусь, Германском Бундестаге, Государственной Думе России, Галерее Подляской в Польше, Национальном музее имени Андрея Шептицкого во Львове, Музее книги и книгопечатания Украины в Киево-Печерской Лавре.

В 2022 году Дарья Ступенькина вошла в состав жюри конкурса. По ее словам, на выставке в «Купринке» представлены работы победителей конкурса за последнее десятилетие. Графика для гатчинской выставки была отобрана неслучайно, хотя эта техника считается довольно непривычной для детского творчества.

- Во-первых, из такого огромного количества работ-победителей графику было легче отбирать, - говорит Дарья Ступенькина. - С другой стороны, именно в графической работе отчетливо видно, сколько в ней от ребенка, а сколько — от преподавателя, как юный автор видит, конструирует и создаёт пространство. Видна сила эмоционального переживания и внутреннего состояния.

В подзаголовок выставки вынесен вопрос: «Почему это хорошо?». Предполагается, что каждый зритель может ответить на него — для себя.

- Возможно, в самой работе что-то может быть неправильным в формальном смысле, - рассказывает об экспонатах выставки Дарья Ступенькина. - Но в ней есть художественный образ, детская непосредственность и эмоциональность... Есть такой термин — наглядённость. То есть ребёнок нарисовал не то, что ему сказали, а то, что он сам когда-то увидел, заметил и попытался перенести свои переживания, свой личный опыт на бумагу. И в этом заключается ценность его работы. То есть важно стремиться к тому, чтобы дети вглядывались в мир и передавали то, что они действительно видят и чувствуют.

В рамках выставки «На своей земле» в лекционном зале «Купринки» проходят мастер-классы для детей. Наглядными примерами для юных художников и художниц становятся сами выставочные работы.

Серию творческих мастер-классов по графике открыла руководитель детской студии рисования «Лучики» Анна Логвинова. Первый мастер-класс был посвящен экслибрису. Анна Андреевна рассказала детям, что такое экслибрис, зачем он нужен, как и когда появился, в каких техниках создавался. Под ее руководством юные художники создавали свой неповторимый авторский знак.

Знакомство с графикой продолжилось во вторник, 9 августа — мастер-классом «Фактура в графике», который провела Дарья Ступенькина. Под ее руководством дети изучали фактуру и текстуру в графике и пытались с помощью этих специальных приемов создавать изображения.

Выставка детских графических работ «На своей земле» будет проходить в библиотеке им. А.И. Куприна до конца августа. В конце августа должна состояться онлайн-встреча для преподавателей и всех, кто так или иначе работает с детским изобразительным творчеством.

Следите за новостями в группе библиотеки, и, конечно же, приходите смотреть выставку — чтобы составить собственное мнение и сделать собственные выводы.

Юлия Лысанюк