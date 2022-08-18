В Ленинградской области расширяется фармацевтика

Производственный корпус в Низино Ломоносовского района площадью 7200 кв. м предназначен для выпуска готовых лекарственных средств ― инъекционных растворов, глазных капель и спреев. Производственная мощность - 140 млн упаковок ампул в год, 13 млн упаковок глазных капель в год, 10 млн упаковок спреев в год. Объем инвестиций в проект составил более 1 млрд рублей, создано более 250 рабочих мест.

Соглашение с регионом о создании второго корпуса по производству лекарственных средств было подписано на Петербургском международном форуме в 2019 году.

В этом году на полях ПМЭФ компания заключила еще одно соглашение с регионом. Речь идет об инвестициях в создание складского комплекса для временного хранения и отгрузки сырья, он войдет в состав действующего предприятия в Ломоносовском районе. Объем инвестиций в проект составит 1 млрд рублей, при его реализации будет создано около 70 рабочих мест. Реализация инвестиционных проектов компании сопровождается Агентством экономического развития Ленинградской области.

Отметим, что компания НАО «Северная звезда» работает на фармацевтическом рынке России более 25 лет. За это время удалось построить современное производство готовых лекарственных средств и оснастить его в соответствии с мировыми стандартами GMP. Компания производит свыше 60 наименований лекарственных препаратов и более 120 ассортиментных позиций по направлениям ― кардиология, неврология, урология, гастроэнтерология и другим.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области