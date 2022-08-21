Где на предстоящей неделе отключат свет в Гатчинском районе?
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах на предстоящей неделе будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
22.08.2022 с 13:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Генерала Кныша д. 1.
22.08.2022 с 10:00 до 17:00 (неотложные работы)
Сиверское ГП:
д. Старосиверская, ул. Новая.
22.08.2022 с 09:00 до 18:00 (неотложные работы)
Рождественское СП:
с. Рождествено, ул. Майора Захарова.
22.08.2022 с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
д. Покизен-Пурская.
22.08.2022 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево, ул. Новоселки, ул. Полевая.
22.08.2022 с 09:00 до 13:00
г. Гатчина:
б. Авиаторов д. 4, поликлиника, ул. Генерала Кныша д. 22, ул. Киевская д. 21.
22.08.2022 с 09:00 до 16:00
Таицкое ГП:
пгт. Тайцы:
ул. Калинина д. 93-148; ул. Первомайская д. 1-19; ул. Октябрьская д. 2-30.
22.08.2022 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица:
ул. Московская д. 61, ДОГ «Малыш», ул. Мельничный ручей д. 1-23.
23.08.2022 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица:
ул. Жертв Революции д. 1-20; ул. Сергучевская д. 1-9; ул. Соболевского д. 23-39; ул. Андреевская д. 1-19; ул. Сергучевская д. 12-16, ул. Набережная д. 1-33; ул. Октябрьская д. 1-30, ул. Московская д. 61; ДОГ «Малыш».
24.08.2022 с 13:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Фрезерная д. 10.
24.08.2022 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица:
ул. Менделеева д. 87-104; ул. Труда д. 1-22; ул. Бакунина д. 39-98; ул. Лазо д. 22-28, ул. Чехова д. 1-46; ул. Тургенева д. 1-24; ул. Футбольная д. 1-19; ул. Ефимова д. 1-23; ул. 1-го Мая д. 2-14; детский сад №50; школа №1; ул. Льва Толстого д. 5-17, ул. Елизаветинская д. 3-30; ул. Карла Маркса д. 11-29; ул. Мира д. 1-39; ул. Фрунзе д. 31-31В; ГКНС Насосная.
24.08.2022 с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский:
пер. Дружносельский д. 1-44; ул. Федоровская д. 1-44; ул. Дружносельская д. 1-10.
25.08.2022 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица:
ул. Набережная д. 26/19, 26/17, 35; ул. Бакунина д. 26-26/9, 34-48, ул. Оредежская д. 1-43; ул. Сергучевская д. 7-36; ул. Соболевского д. 44 к. 1.
26.08.2022 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица:
ул. Соболевского д. 72, 66, 46А, 58, 50А; детский сад №6; КНС, ул. Андреевская д. 15; ш. Сиверское д. 31, 31А, 31Б; ул. Слуцкая д. 9.
25.08.2022 с 09:00 до 17:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский:
пр-д. Мишуткин д. 1-9; пер. Елизаветинский д. 1-12; ул. Толмачева д. 85-99; ул. Ленина д. 11; ул. Красная д. 47-69.