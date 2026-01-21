Наступивший 2026 год указом президента объявлен Годом единства народов России. Год Команды созидания – тема 2026 года в Ленинградской области. Заданный вектор коснулся и деятельности школьных музеев Гатчинского округа. Они должны стать источником достоверной информации, фундаментом, на котором строится просветительская и патриотическая работа в образовательном учреждении.

Представители Ассоциации школьных музеев Гатчинского округа обсудили план работы на ближайшую перспективу. Так, в рамках муниципального проекта «Школьные музеи: история без границ» с 19 по 27 января в школьных музеях пройдет мастер-класс «Символ, который говорит без слов: ленточка ленинградской Победы». На 25 февраля запланирован конкурс «История предмета из школьного музея». На 26 марта – фестиваль школьных музеев «От музея к музею».

Курирует школьные музеи округа старший методист Центра развития и сопровождения образования Гатчинского муниципального округа Светлана Максимова. Она же руководитель школьного историко-краеведчес-кого музея «Наследие» Гатчинской школы № 7. В своем выступлении Светлана Николаевна мотивировала коллег активнее участвовать в научно-практических конференциях, музейных проектах Гатчинского округа и конкурсах творческих работ.

Руководители школьных музеев обменялись информацией и опытом по формированию фондов, оформлению музейных экспозиций и участию в патриотических акциях.

Пополнив запас методических наработок, зарядив друг друга позитивом, учителя приняли участие в экскурсии-квесте «Путешествие с грампластинкой по дороге времени». Программа им понравилась: в увлекательной форме экскурсанты получают новые знания по истории страны и крае-

ведению.

В завершении встречи сразу несколько классов записалось на экскурсии.

- Экспонаты Гатчинского музея грамзаписи являются прекрасным срезом той жизни, которой жило и живет общество, – считает учитель истории Гатчинской школы № 9 Т.Ю. Гайдамакова. - Мы с 10-м классом изучаем 1920-30-е годы. Экскурсия станет для ребят интересным дополнительным материалом по теме урока. Обязательно посетим музей в феврале.

Татьяна Можаева

Фото Светланы Максимовой