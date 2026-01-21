Первые олимпийские успехи 2026 года гатчинских школьников
Гатчинские школьники показали блестящие результаты в финале регионального этапа XI Всероссийской олимпиады по 3Д-технологиям, который прошел 17-18 января.
Успешно выступили ученики Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского. Второе место в направлении «Креативные индустрии» заняли Илья Грошев (9-А класс) и Иван Грошев (7-Б класс). Ребята представляли команду гимназии под руководством Елизаветы Игоревны Грошевой.
Второе место в направлении «3Д ПРО 5-6 класс» завоевали Алексей Филоненко и Кира Журавлёва (6-Б класс). Школьники выступали от Гатчинского центра непрерывного образования «Центр информационных технологий».
Второе место в направлении «3Д ПРО 7-8 класс» заняла команда в составе Александра Васева (8-В класс) и ученика 7-го класса Михаила Свечникова Гатчинской школы №8 «Центр образования». К участию в олимпиаде их также готовил Центр информационных технологий.
Наставник команд - Юлия Алексеевна Сергеева.
По информации комитета образования Гатчинского округа