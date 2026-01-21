Детский омбудсмен рассказала об итогах работы в 2025 году

Своё выступление детский омбудсмен 47 региона Татьяна Толстова начала со статистических данных. По итогам 2025 года количество обращений в адрес Уполномоченного увеличилось на 17%, при этом наибольшее число из них касалось права ребёнка жить и воспитываться в семье, права на образование, на жилище, а также на получение юридической помощи. Вместе с тем по ряду направлений была отмечена положительная динамика: снизилось количество обращений, связанных с реализацией права на получение алиментов, охрану здоровья, благоприятную окружающую среду и рядом других вопросов.

Говоря о праве ребёнка жить и воспитываться в семье, Татьяна Толстова отметила, что именно эта категория обращений в 2025 году вышла на первое место по количеству:

- Это одни из самых сложных и тяжёлых обращений, поскольку за каждой цифрой стоит судьба конкретного ребёнка и конкретной семьи. Тем не менее выстроить плодотворную работу по этим случаям удалось благодаря всероссийской инспекции социального сиротства, а также тем инструментам, которые мы активно используем в Ленинградской области. Речь, в частности, идёт о возможностях центра региональной психологической помощи несовершеннолетним и о медиативных технологиях, которые помогают семье вовремя договориться, восстановить детско-родительские отношения, не доводя ситуацию до судебных разбирательств, - отметила выступающая.

Всё это, по словам Татьяны Толстовой, необходимо для того, чтобы осуществлять профилактику семейного неблагополучия, снижать количество разводов, улучшать отношения между родителями и детьми, а также оказывать всестороннюю поддержку воспитанникам детских домов и ресурсных учреждений. Важную роль здесь также играет сотрудничество с профильными фондами и общественными организациями.

Отдельный блок был посвящён обращениям по вопросам права на образования. Как пояснила Уполномоченный, значительная их часть связана с активным ростом жилищного фонда региона, из-за чего образовательные учреждения не всегда успевают оперативно подстроиться под приток новых жителей и своевременно принять новых учеников. При этом, нередко приходится иметь дело с ситуациями, в которых жалобы поступают от семей, зарегистрированных в соседнем Санкт-Петербурге, но фактически проживающих на территории Ленинградской области. Каждое такое обращение омбудсмен рассматривает индивидуально, снимая социальную напряжённость и помогая родителям решить вопрос с устройством ребёнка.

Помимо этого, в 2025 году Уполномоченным оказывалось содействие в урегулировании конфликтов между родителями и педагогами, была отмечена положительная тенденция по снижению числа обращений, связанных с буллингом в школах.

Кроме того, особое внимание в своей работе детский омбудсмен уделяет защите права ребёнка на жилище:

- С учётом текущей демографической ситуации и общего уровня социальной напряжённости, этот вопрос остаётся одним из самых животрепещущих. Сегодня на контроле Уполномоченного находятся 10 многодетных семей, остро нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. Это сложные и резонансные случаи, где общее неблагополучие семьи сочетается с отсутствием финансовых возможностей и невозможностью участия в региональных жилищных программах, - подчеркнула докладчик.

Ещё одной важной проблемой в этом направлении является необходимость проведения ремонта в муниципальных жилых помещениях социального найма. По словам Татьяны Толстовой, у органов местного самоуправления зачастую отсутствуют необходимые для этого средства, в связи с чем Уполномоченный самостоятельно привлекает помощников и благотворителей, готовых предоставить мебель и помочь с ремонтными работами, однако этих мер недостаточно.

«Именно поэтому в 2026 году этим вопросам будет уделено особое внимание при участии Губернатора Ленинградской области, парламентариев, строительного блока региона и других профильных ведомств», - озвучила на планы на предстоящий год детский омбудсмен региона.

Следующим направлением, по которому в 2025 году был зафиксирован рост обращений, стало право на юридическую помощь. По словам Уполномоченного, во многом это связано с низким уровнем правовой грамотности подростков и непониманием ими своей гражданской ответственности. По словам выступающей, эта проблема носит системный характер и во многом является следствием ослабления воспитательной работы в школах.

Одним из практических решений этой задачи станет Детский форум права. Мероприятие, которое в Ленобласти запланировано на февраль 2026 года, позволит детям и подросткам в доступной и интерактивной форме познакомиться с законодательством страны и региона, работой органов власти и основами права. Программа включит правовой марафон, уроки профориентации, командные игры и другие активности.

В завершение Татьяна Толстова обозначила стратегические цели своей работы, ключевая из которых – формирование пула защитников семьи.

«В Ленинградской области таких людей и организаций немало, и со всеми мы выстраиваем плодотворное сотрудничество», - отметила Уполномоченный, перечислив Российский детский фонд, фонд «Хранители детства», Мультицентр социальной и трудовой интеграции и множество других объединений, работающих во благо семьи и детей.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области положительно оценили деятельность Уполномоченного по правам ребёнка, отметив взвешенность и результативность принимаемых решений, а также пожелали Татьяне Толстовой успехов в работе в 2026 году и выразили готовность оказывать всестороннюю поддержку ленинградским семьям, которые в ней особенно нуждаются.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области