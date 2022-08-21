Ветераны Сиверского авиаполка встретились на День ВВС

У памятника «Защитникам ленинградского неба» состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие ветераны ВВС, представители администрации и общественных организаций, жители и гости поселения.

К собравшимся обратились старший командир 67-го истребительно-бомбардировочного авиационного полка, полковник В.Н. Андрианов, командир 67-го истребительно-бомбардировочного авиационного полка, полковник В.Д. Авраменко, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Л.А. Тептина и глава администрации Сиверского поселения Д.С. Румянцев.

- День ВВС объединяет людей мужественных, целеустремленных, ответственных и бесконечно влюбленных в небо. Именно благодаря их труду сегодня перед нами открыты все воздушные дороги, и мы знаем, что воздушное пространство России под надежной защитой, - отметила Людмила Тептина.

Военно-воздушные силы — это престиж и гордость российской армии. За более чем вековую историю авиации экипажи ее крылатых машин побывали во всех «горячих точках» России и далеко за ее пределами. И сегодня в ходе специальной военной операции на Украине наши летчики героически выполняют все поставленные задачи с высокой эффективностью, показывая образцы мужества и героизма.

На митинге почтили память летчиков, служивших в Сиверском авиаполку, геройски погибших при исполнении воинского и служебного долга в специальной военной операции на Украине. Это командир семи тысячной гвардейской борисовской померанской дважды краснознаменной ордена Суворова III степени авиационной базы первого разряда, Герой России, генерал-майор Канамат Хусейнович Баташев и капитан, штурман вертолетной эскадрильи Александр Анатольевич Приходько.

Светлую память всех погибших героев почтили минутой молчания, а затем к памятнику «Защитникам ленинградского неба» возложили гирлянду Славы.

Во время исполнения Владимиром Вьюровым песен о летчиках и авиации в небе приветствовал собравшихся, исполняя крутые виражи на ЯК-18Т, ветеран 67-го истребительно-бомбардировочного авиационного полка, подполковник А.П. Прищепный.

По информации СККЦ «Юбилейный»

Фото организаторов митинга