Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 21 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

21.01.2026 с 10:30 до 17:00

Веревское ТУ:

д. Вайялово (частично).