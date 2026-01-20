Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 21 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
21.01.2026 с 10:30 до 17:00
Веревское ТУ:
д. Вайялово (частично).
