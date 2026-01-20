Ленинградская область подпишет соглашение с поисковым отрядом «Лиза Алерт»
Сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе встречи с руководителями отряда «Лиза Алерт» дал ряд поручений по усилению поисковых работ в регионе.
Рубрики: Общество
Александр Дрозденко поручил создать теплые штабы для волонтеров поисковых отрядов, а также усилить взаимодействие спасательных служб и сферы здравоохранения региона для сокращения времени поиска пропавших жителей.
«Не исключаю, что организуем обучение на территории бывшего аэропорта «Вещёво» в Выборгском районе. Вторым соглашением с социальным блоком дадим поисковикам возможность получать не персонализированные сведения о пациентах, поступающих в стационары без установления личности. Зачастую для поиска — это не только «зацепка», но и решение задачи», — отметил Александр Дрозденко.
