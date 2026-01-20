Открыт приём заявок на I этап конкурса грантов губернатора Ленинградской области 2026

«Теперь у проектов участников СВО и членов их семей — особый приоритет. При оценке проектов будет применяться повышенный коэффициент. Опыт ветеранов, их понимание реальных нужд людей — бесценны для решения социальных задач. Оформить идею в проект поможет комитет общественных коммуникаций. Социальные проекты можно подать по одному из 13 направлений: от тем служения Отечеству и ответственности за его судьбу до поддержки крепкой семьи, созидательного труда, преемственности поколений и милосердия. Ждём ваши проекты и поддержим инициативы ленинградцев, которые меняют область», — отметил глава региона Александр Дрозденко.

Комитет общественных коммуникаций открыл приём заявок на I этап конкурса грантов Губернатора Ленинградской области 2026 года — в первом этапе на проекты СО НКО регион направит 115 млн руб. Приём заявок до 20 февраля по ссылке. Подробнее о конкурсе — на сайте Комитета общественных коммуникаций.

В 2026 году общий объём финансирования конкурса грантов Губернатора Ленинградской области для инициатив СО НКО превысит 330,7 млн рублей — что в 1,3 раза больше, чем в прошлом году.