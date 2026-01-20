Снежный штаб усилил проверки сроков и качества уборки в Ленобласти

«Проводим серию инспекционных выездов, которые в ближайшие дни пройдут в каждом поселении Ленобласти. По обращениям жителей уже составили перечень проблемных адресов. Проверим уборку снега на дорогах регионального и местного значения, тротуарах, во дворах, оперативность отработки обращений, поступивших через онлайн-каналы «Снежного штаба», организацию вывоза и временного складирования снега. Проанализируем взаимодействие управляющих компаний, муниципальных администраций и дорожных служб», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Денис Беляев.

Обращения по всем вопросам, связанным с уборкой снега и противогололедной обработкой, можно задать в комментариях в группе Снежного штаба: https://vk.com/snegshtab47

По поводу уборки дорог можно обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу «Ленавтодора»: 8 (812) 660-46-47 и через дорожный чат-бот: https://t.me/Lenavtodorsupport_bot