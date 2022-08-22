Триколор объединяет ленинградцев

В каждом районе области день начнется с торжественного поднятия флага.

«Флаг России — это не просто символ нашего государства, это — символ величия нашей страны, символ нашего нерушимого единства. Любовь к нему тождественна любви к родной земле, к ее многовековой истории, свершениям и победам предков», — поздравил ленинградцев глава региона Александр Дрозденко.

Областной праздник пройдет в Выборге. Здесь будут вручать паспорта и примут присягу новых членов Юнармии. В небе над городом пролетит вертолет с Российским триколором.

В Гатчине состоится концерт: начало в 16 часов у Гатчинского городского Дома культуры.

Жители Волосово отметят этот день концертом «Гордо веет флаг державный» на площади перед ЗАГСом.

В Волхове в Доме культуры «Железнодорожник» пройдет патриотическая акция, мастер-класс и радиоконцерт.

Во Всеволожске праздничная программа пройдет в Парке воинской славы на 10-м километре Дороги Жизни.

В Киришах пройдет фестиваль «День добрых дел», горожанам также раздадут ленточки триколора. А вечером по улицам города пройдет мотоциклетный пробег с флагами.

В Подпорожье пройдет мастер-класс «Флаг державы – символ славы», а также молодежная акция «Триколор» с раздачей ленточек. А в Сланцах запланирован проект «Патруль памяти» и информационная акция.