Уполномоченный примет жалобы на волокиту
В аппарате Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области 2 сентября с 10.00 до 14.00 пройдет «горячая линия» по вопросам волокиты, допускаемой сотрудниками органов внутренних дел.
Рубрики: Общество
Уважаемые жители Ленинградской области! С жалобами на должностных лиц, которые, по вашему мнению, затягивают сроки при рассмотрении сообщений о преступлении, а также расследовании уголовных дел, вы можете обратиться по номеру 8 (812) 916-50-63.
О всех поступивших обращениях Уполномоченный проинформирует руководство ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в целях принятия конкретных мер по каждой ситуации.
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