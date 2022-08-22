Уполномоченный примет жалобы на волокиту

Уважаемые жители Ленинградской области! С жалобами на должностных лиц, которые, по вашему мнению, затягивают сроки при рассмотрении сообщений о преступлении, а также расследовании уголовных дел, вы можете обратиться по номеру 8 (812) 916-50-63.

О всех поступивших обращениях Уполномоченный проинформирует руководство ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в целях принятия конкретных мер по каждой ситуации.