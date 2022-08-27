В Вырице созданы современные территории для отдыха

Первая площадка с современным детским и спортивным оборудованием открылась во дворах многоквартирных домов по Сиверскому шоссе.

Вторая площадка была открыта в рамках реализации второго этапа масштабного проекта реконструкции территории у Дома Культуры по ул. Жертв Революции. Здесь есть детская площадка с батутом, различными лазилками и качелям, обустроены пешеходные дорожки, установлены парковые диваны и лавочки, высажены сирень и чубушник. Новое пространство для прогулок и отдыха давно просили местные жители. Важно, что при проведении работ максимально сохранен природный ландшафт территории.

Открытие детско-спортивных площадок было праздничным. Жителей поздравили руководители поселения Виолетта Котвицкая и Михаил Хомченко. С благодарственным и приветственном словом к жителям обратился депутат Законодательного собрания Ленинградской области Олег Белов.

Сотрудники Вырицкого культурного центра подготовили игровую программу, в которой с радостью приняли участия дети и гости открытия.

Теперь главная задача – бережно относиться к тому, что создано.