В Вырице созданы современные территории для отдыха
Вчера в Вырице произошло радостное событие: состоялось торжественное открытие сразу двух новых территорий для отдыха в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда».
Первая площадка с современным детским и спортивным оборудованием открылась во дворах многоквартирных домов по Сиверскому шоссе.
Вторая площадка была открыта в рамках реализации второго этапа масштабного проекта реконструкции территории у Дома Культуры по ул. Жертв Революции. Здесь есть детская площадка с батутом, различными лазилками и качелям, обустроены пешеходные дорожки, установлены парковые диваны и лавочки, высажены сирень и чубушник. Новое пространство для прогулок и отдыха давно просили местные жители. Важно, что при проведении работ максимально сохранен природный ландшафт территории.
Открытие детско-спортивных площадок было праздничным. Жителей поздравили руководители поселения Виолетта Котвицкая и Михаил Хомченко. С благодарственным и приветственном словом к жителям обратился депутат Законодательного собрания Ленинградской области Олег Белов.
Сотрудники Вырицкого культурного центра подготовили игровую программу, в которой с радостью приняли участия дети и гости открытия.
Теперь главная задача – бережно относиться к тому, что создано.