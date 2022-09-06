ВВП России вырастет в долгосрочной перспективе

Он выступил на итоговой стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций. Об этом пишут «Ведомости». Предложенные системные решения должны помочь преодолеть спад и выйти на устойчивый рост уже в 2024 году. Позитивную динамику обеспечит внутренний потребительский и инвестиционный рост. Планируется, что ВВП будет расти по 2% год с 2023 года, а в 2028–2030 гг. – на 3%. Реальные доходы населения увеличатся на 20% за этот период. Всего у министерства есть три сценария: инерционный, стрессовый и целевой.

Ожидается, что структура экономики изменится: доля экспортно-ориентированных отраслей сократится, это будет компенсировано увеличением доли обрабатывающих отраслей, ориентированных на внутренний рынок, а также IT, строительства, туризма, культуры, здравоохранения, образования. Также прогнозируется развитие транспортно-логистической инфраструктуры под новые потребности в экспорте и импорте, в том числе в топливно-энергетическом комплексе. Из этого следует рост грузопотока по основным транспортным коридорам и увеличение объемов поставок продукции ТЭКа, переориентированных с Запада на Восток, а также развитие проектов импортозамещения.