«Дети говорят» – и не только

Наталья Куликова рассказала, кому помогают в ее клубе, как он работает, и на что были потрачены выделенные деньги.

- Наталья Сергеевна, почему вы решили открыть ИП?

- Видимо, я уже в таком профессиональном возрасте, когда не хочется работать на кого-то. Работа по найму очень сужает рамки личностного и профессионального роста, а хочется достичь большего.

- Почему вы выбрали такое название – «клуб»?

- Чтобы называться коррекционным центром, у нас пока нет целого комплекса услуг, в том числе медицинских. Но и уровень кабинета мы переросли, поэтому промежуточная форма – клуб.

- У вас большой опыт работы с детьми с ОВЗ?

- Более 23 лет. В моей практике были дети разных возрастов, разных категорий. Более десяти лет я работала с дошкольниками с ОВЗ и инвалидностью, более года – в коррекционном детском доме восьмого вида для детей и подростков до 18 лет с нарушением интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. Также я работала в реабилитационном центре «Дарина» в Гатчине, у меня большой опыт работы школьным логопедом. После окончания аспирантуры я пять лет преподавала на кафедре логопедии в ЛГУ им. Пушкина. Последние три года сотрудничаю с фондом «Найди семью» для приемных родителей (городок «Надежда» в Гатчинском районе) в качестве логопеда-дефектолога.

- Какого возраста и с какими проблемами вы принимаете детей?

- Мы работаем с детьми раннего возраста – от года до трех лет, с дошкольниками и младшими школьниками. Отклонения могут быть различные: интеллектуальные нарушения, сенсомоторные, нарушения устной и письменной речи, дети с расстройствами аутистического спектра. Но к нам могут обратиться также подростки или взрослые для коррекции звукопроизношения.

- Какие специалисты работают у вас в клубе?

- Наша команда педагогов: музыкальный руководитель, педагог по адаптивной физкультуре, дошкольный нейропедагог, нейропсихолог, логопед и логопед-дефектолог. Отбор специалистов очень строгий. Обязательно – наличие соответствующего образования (просто курсов недостаточно) и узкой специализации. И опыт работы – не менее двух лет. Чтобы педагог не боялся детей, потому что ребенок с отклонениями может преподнести любую неожиданность, и к этому надо быть готовым.

- Как проходят занятия?

- Мы проводим индивидуальные, подгрупповые развивающие занятия, (психоречевое развитие) с детьми раннего возраста, 1-3 года.

У нас есть группы выходного дня – неполного дневного пребывания, по три часа. Дети от года до трех-четырех лет приходят по воскресеньям, с 10 до 13 часов. Мы предлагаем комплексный подход: в течение этих трех часов с ребенком работает логопед, дефектолог, нейропсихолог или нейропедагог, педагог по физкультуре и музыке. Занятия чередуются.

- С какими отклонениями к вам приводят детей?

- С самыми разными. Сейчас довольно большой процент детей до трех лет с отставанием в развитии. Есть даже дети в возрасте до полутора лет со статусом инвалида, и причины этого совершенно различные: от ге-нетических аномалий – до патологии беременности и родов.

Все чаще обращаются семьи с детьми с чертами аутизма. Есть дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы. В таких случаях мы проводим индивидуальные занятия, на которых с ребенком взаимодействуют два педагога. Если запрос семьи – социализация, коммуникация, мы предлагаем подгрупповые занятия – пять, максимум, семь человек. Но предупреждаем, чего можно ожидать, учитывая погодные условия (многие дети метеозависимы), эмоциональный настрой ребенка и другие сопутствующие факторы. Мы стараемся быть готовыми к любым ситуациям.

- Вам уже удалось достичь каких-то результатов?

- Да, у нас есть выпускники. В этом году четыре наших воспитанника пошли в первый класс с чистым звукопроизношением. В этом частица нашего труда.

С детьми, интеллектуально не сохранными, специфика работы будет иная, и результаты – другие. Не последнюю роль играет и запрос мамы: чего мы хотим добиться?

- Сколько стоят занятия в клубе?

- Расценки – на уровне средних в данном сегменте. 45-минутное занятие стоит 1100 рублей; 60 минут – 1300 рублей, 30 минут – 900 рублей. Есть система абонементов. Трехчасовая группа неполного дневного пребывания по выходным – 2500 рублей.

- На что вы потратили субсидию?

- К моменту получения денег все самое необходимое у нас уже было. Но благодаря субсидии мы купили спортивный батут для развития вестибулярного аппарата, координации движений, мозжечковой стимуляции. Купили проектор и экран для занятий, сухожаровой шкаф для обработки логопедических зондов, синтезатор для музыкальных занятий, спортивную скамейку, гимнастическое бревно, пуфы для детей в зону отдыха и четыре ноутбука для ребят, занимающихся программированием SCRATCH.

- Наталья Сергеевна, насколько востребован такой коррекционно-развивающий клуб в Гатчине?

- Детишек приходит много. Сейчас на занятия возвращаются те, кто уезжал на лето. Кстати, летом, во время отсутствия большинства наших учеников, мы организовали летний развивающий лагерь дневного пребывания для ребят старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Весело и интересно провели две с половиной летних смены: июнь, июль и половину августа. Работали с 09:30 до 17:00, с полноценным обедом и организацией досугового времени: мастер-классы (рисование, лепка), про-граммирование SCRATCH, экскурсии в музеи Гатчины, поход в библиотеку, в театр ЦТЮ, прогулки в парке. А в вечернее время в клубе продолжались коррекционно-развивающие занятия.

- Как можно попасть в клуб «Дети говорят»?

- Мы находимся по адресу: г. Гатчина, проспект 25 Октября, дом 42, литера Л-3, третий этаж, вход через магазин «Ажур», рядом с ТЦ «Мегаполис». Клуб работает каждый день, без выходных, с 9 до 20 часов. Предварительная запись по телефону: 8-900-6592450, https://deti-govoryat.ru/.

- И последний вопрос. Вы посвятили себя работе, которая требует колоссальной выдержки и терпения, выматывает морально и эмоционально. Наверное, чтобы справиться, надо очень любить детей?

- Надо любить профессию. Да, такие дети – энергетические «вампиры», они забирают массу сил. Но когда через полгода вопреки всем диагнозам «тяжелый», агрессивный и неуправляемый ребенок начинает тебе улыбаться, чувствуешь себя вознагражденной – это прогресс, ради которого стоило стараться.

Екатерина Дзюба