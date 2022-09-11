Ленобласть входит в группу регионов-лидеров по активности и масштабам помощи ЛНР и ДНР

Почти ровно три месяца назад, 12 июня, в День России, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал в Енакиево - подшефном городе в ДНР, лично ознакомился с обстановкой и, основываясь на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной республикой, подписал соглашение между Ленинградской областью и городом Енакиево.

Журналисты онлайн47 напоминают хронологию этих трех активных месяцев.

Александр Дрозденко стал одним из первых губернаторов, подписавших соглашение о сотрудничестве и помощи с подшефным городом в ДНР. На территорию Енакиево оперативно выехали специалисты профильных комитетов администрации Ленинградской области, которые провели комплексную оценку состояния инфраструктуры.

По итогам этой работы была создана Дорожная карта по восстановлению инфраструктуры на 2022 год. И в первую очередь в Дорожную карту были внесены необходимые мероприятия для подготовки социальных объектов и жилищного фонда Енакиево к началу отопительного сезона 2022-2023 гг.

Для реализации взятых на себя обязательств Ленинградская область уже выделила из средств регионального бюджета 2022 года средства в размере 726,652 млн рублей. и планирует довести эту цифру до конца года до 1 млрд рублей.

Отметим, эта сумма составляет примерно половину годовых расходов на развитие сельских территорий или на мероприятия по охране окружающей среды Ленинградской области.

Для облегчения нагрузки на бюджет и привлечения дополнительного финансирования по инициативе губернатора Ленобласти Александра Дрозденко создан благотворительный Фонд «Ленинградский рубеж», с помощью которого планируется использовать внебюджетные инвестиции на реализацию мероприятий по заключенному соглашению. В настоящее время идёт активная работа с бизнес-структурами по наполнению этого Фонда.

На следующий год Правительство Ленинградской области закладывает на выполнение этих задач сумму в размере 750 млн рублей, но данная сумма также в течение 2023 года будет также скорректирована до 1 млрд рублей.

Основные мероприятия, проводимые Ленинградской областью в рамках исполнения взятых на себя обязательств.

Комитетом по строительству Ленинградской области выделена сумма 128,415 млн рублей на капитальный ремонт трех школ и трех детских садов. Работы по данным объектам полностью выполнены.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области выполняет ремонт 7 многоквартирных домов: восстанавливают и утепляют кровли домов, одно здание уже приведено в нормативное состояние. Рабочие ведут замену аварийных участков двух водоводов – трубы диаметром 530 мм длиной 600 метров, работы выполнены на 55 % и трубы 850 метров трубы 426 мм.

Водоснабжение - она из самых острых проблем Енакиево, и её решению уделяется особое внимание. В сложных условиях идет бурение 20 скважин для бесперебойного водоснабжения города, готовность - 30%. Уже произведена замена фильтров в двух котельных, обеспечивающих горячее водоснабжение и теплоснабжение всего города. Общая сумма выделенных средств – 194,332 млн рублей. Процент выполнения – составляет около 50%. Также ГУП «Леноблводоканал» в качестве безвозмездной помощи передал автоцистерну КАМАЗ на 10 м3, экскаватор-погрузчик JCB и автомобиль УАЗ.

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области взял на себя обязательства в сумме 187,640 млн рублей. Уже проведена диагностика автодорог, протяженностью 187,72 км и 40 мостовых сооружений. Оформляются технические паспорта на объекты. Ежедневно выполняется аварийно-восстановительные работы и капитальный ремонт 4 автодорог на улицах Чубаря, Красные Зори, Армейская, ХХ Партсъезда. Согласно плану, готовность дорог составляет 32 %. Работы идут в графике, план на текущий год будет выполнен до начала холодов.

Комитет по топливо-энергетическому комплексу Ленинградской области взял на себя обязательства на сумму 46,671 млн рублей. С опережением срока на полтора месяца были завершены работы по замене участка тепловой сети котельной. Выполнены работы по замене 2 котлов в котельной «Скорой помощи». Для МБУДО «Булавинская музыкальная школа» оформлен заказ на изготовление котлов. Планируемый срок окончания работ 15 октября 2022 года, процент выполнения ― 40%. Проведено обследование сетей уличного освещения для предстоящего ремонта.

Кроме того, в настоящее время на территории города Енакиево работаю специалисты электросетевой компании АО «ЛОЭСК», занимающиеся восстановлением уличного освещения у социальных объектов города.

И это далеко не полный перечень масштабной помощи, которую Ленобласть оказывает Енакиево.

Так, в Енакиево хорошо знают, что 1 сентября, школьники города смогли начать полноценный учебный процесс благодаря общим усилиям городской администрации и Ленинградской области: все образовательные учреждения города были отремонтированы, оснащены современной техникой и российскими учебниками.

Текст и фото: Online47