В Тайцах – новое общественное пространство

В поселке Тайцы вокруг популярного у жителей футбольного поля появилось многофункциональная спортивная площадка для проведения свободного времени. Обновленная спортивная зона дает возможность всем желающим проводить свой досуг в различных спортивных направлениях и абсолютно бесплатно.

Общественное пространство объединяет не только футбольное поле и беговую дорожку вокруг него, которую можно также использовать, например, для нордической ходьбы, но и площадки для пляжного волейбола и футбола, хоккейную коробку, два стола для пинг-понга, тренажерную площадку, площадку для игры в городки и раздевалку с душевыми для спортсменов. На всей территории было проведено комплексное благоустройство, высажен кустарник и посеян газон.

Глава Таицкого поселения Андрей Костюгин подчеркнул, что в ходе голосования именно эту общественную территорию выбрали жители для благоустройства.

Глава администрации Таицкого поселения Ирина Львович выразила надежду, что все построенное и благоустроенное жители будут беречь, поддерживать чистоту, чтобы спортивная площадка была всем только в радость.

Символическое перерезание ленточки, торжественный выход юных спортсменов с флагами, сладкая вата и попкорн, игровая площадка для малышей и творческие номера артистов Таицкого культурно-досугового центра украсили праздник, подарив массу положительных эмоций.

Демонстрируя свою востребованность, спортивные зоны начали работать сразу после торжественной церемонии. Одновременно был дан старт играм на волейбольной и других площадках. На футбольном поле прошел дружеский матч между командами «Штурм-1» и «Штурм-2».

Таицкое поселение гордится своими спортивными успехами, а обновленная многофункциональная спортивная площадка будет способствовать привлечению молодежи к регулярным занятиям физической культурой и появлению новых героев спорта.

Татьяна Можаева

Фото на фотоаппарате