«Молодые профессионалы» Гатчины

По итогам Национального чемпионата «Молодые профессионалы» учащийся Гатчинского информационно-методического центра и Гатчинской школы №9 Данил Морозов получил медальон в компетенции «Инженерный дизайн CAD».

Выпускница Гатчинского педагогического колледжа им. Ушинского Анастасия Студенникова участвовала в финале в компетенции «Дошкольное воспитание». Анастасия уже закончила педагогический колледж и работает в Районном Центре детского творчества – ведет занятия в мультстудии. Свое профессиональное мастерство Анастасия доказывала в непростой конкурентной борьбе и заняла почетное 12 место среди многочисленных соперников со всех регионов нашей необъятной страны.

Ленинградскую область в финале Национального чемпионата представляли 7 конкурсантов. Медальоны также завоевали: Кирилл Ведмецкий и Егор Кузьмин из Кировского центра информационных технологий – в компетенции «Сетевое и системное администрирование – юниоры (14-16)»; Екатерина Гулько из «Кванториума» во Всеволожском агропромышленном техникуме и Елизавета Барабанщикова из «Кванториума» в Кировском политехническом техникуме – в компетенции «Предпринимательство – юниоры».

Напомним, что «Молодые профессионалы» - самые масштабные в стране соревнования профессионального мастерства по стандартам Агентства развития навыков и профессий. В 2022 году они прошли в столице Республики Мордовия – Саранске в дистанционно-очном формате. С 9 по 11 сентября на площадке спортивного комплекса «Саранск-Арена» более 280 студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет из регионов страны продемонстрировали свое мастерство в 25 компетенциях. Их работу очно оценивали порядка 200 экспертов.

Около 700 конкурсантов присоединились к соревнованиям дистанционно и поборолись за звание лучшего по 41 профессиональному направлению. Они выполняли задания на площадке своей организации при видеофиксации процесса. За их работой, находясь в своих регионах, в режиме онлайн наблюдали свыше 1 тысячи экспертов.

Татьяна Можаева