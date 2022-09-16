Гагарина отправили в космос сами — и дальше справимся: как предприятия Ленобласти освоению Арктики помогают

Арктика – наше все

В «Экспофоруме» сегодня, 16 сентября, проходит финальный день Международной выставки и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и шельфа – «OMR 2022». Форум – уникальное мероприятие для этого направления и, проходя только один раз в два года, и раньше привлекал особое внимание экспертного сообщества. В этом же году выставка-конференция объединила тех, кто не сомневается в успехах страны в освоении Арктики и более того – может представить прорывные технологии, которые в этом помогут.

Многофункциональный атомоход проекта 10570, океанографическая станция базирования подводных необитаемых аппаратов, морской глубоководный манипулятор нового поколения, обитаемый подводный аппарат, радиомаяк АРМ-150МА, гидрометеорологический буй – это лишь немногие из новейших разработок, макеты которых представлены на выставке.

Также в зоне внимания экспертов – создание особых полимерных композиционных материалов, способы безопасного освоения природных богатств, энергетические проекты и многое другое. Все это лишь подчеркивает главную задачу форума - «показать, что российская Арктика открывает уникальные перспективы совершенствования отечественной научно-технической базы и создания прорывных технологий для безопасного и бережного освоения природных богатств».

Есть чем гордиться

Кажется, где Арктика – и где Ленинградская область? Однако, как в беседе с Online47 напомнил специалист областного Центра развития промышленности региона Сергей Шевчук, в Петербурге и Ленобласти исторически сложилась отрасль судостроения. И сегодня ей определенно есть что представить.

«Прежде всего эта выставка не только про Арктику, она еще и про судостроение, и это крайне важно для нашего судостроительного кластера. Это возможность, во-первых, заявить о себе, а во-вторых, представить продукцию и свои достижения. Например, представленные здесь суда на воздушной подушке отлично используются в Арктике», – отметил Сергей Шевчук.

Кроме того, многие компании кластера начали осваивать новые направления и стремиться к тому, чтобы принимать участие в освоении Арктики.

«Нам есть чем гордиться, особенно в такой ситуации. Мы нашли тот верный путь, который позволяет нам начать замещение всех тех компонентов, которые раньше привозили из-за рубежа. Новые возможности - новые перспективы», – добавил специалист ЦРП.

Представители компаний – участников форума из Ленобласти – тоже не скрывают поводов для гордости.

Так, ООО «ПСК «Ладога» – судостроитель, производитель судового и иного оборудования – разработало специальное подъемное глубоководное устройство, которое способно поднимать с больших глубин затонувшие корабли, предметы и другое.

«Также во время постройки «Лахта Центра» мы единственные, кто смог подготовить специальные опоры, которые даже Siemens не взялись делать – сварка должна была быть очень толстого металла и пройти рентгенологию. А мы взялись и сделали», – рассказал Online47 руководитель отдела продаж предприятия Дмитрий Ивчин.

В числе достижений другого участника – АО «Пелла», которое специализируется на строительстве современных высокоманевренных морских буксиров арктического класса, судов-спасателей и других многофункциональных судов технического флота, – буксиры и катер проекта 03160 «Раптор», который включен в состав ВМФ РФ.

И это – лишь несколько примеров.

А как же санкции?

Если и прежде иностранные «партнеры» и «коллеги» сомневались в успехах России в вопросе освоения Арктики, то теперь и вовсе убеждены: уж без западных технологий точно ничего не получится. Однако представители отечественного бизнеса – по крайней мере, из Ленобласти – с этим, мягко говоря, не согласны.

Так, хотя у участника «OMR 2022» ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПБ» и остается определенная зависимость от импортного сырья, в этом году завод выпустил на рынок новую продукцию, которую и представляет на форуме – покрытия для морских и речных судов, в том числе ледостойкую краску.

«Это одно из самых сложных покрытий для красочников, потому что покрытие должно быть таким, чтобы его не стирал лед, чтобы суда, в том числе ледоколы, не теряли своих технических свойств движения», – пояснила в беседе с Online47 менеджер по маркетингу и PR компании Елена Кузнецова.

Впрочем, трудности – не помеха: у предприятия есть собственная «Лаборатория перспективных разработок», где в том числе работают ученые, занимавшиеся разработкой антикоррозионных и морских покрытий еще в советское время.

«Вся рецептура однозначно наша российская, технологии не новые, – подчеркнула собеседница издания. – Однако часть сырья в России просто не производится, поэтому везем из Китая и других стран. Но сейчас стараемся переделать рецептуры, чтобы максимально захватить российское сырье, при этом остаться конкурентноспособными и сохранить качество».

По словам менеджера компании, все полны оптимизма. Ведь несмотря на то, что, к сожалению, многие сферы бизнеса в России сейчас чувствуют некий дискомфорт, в их отрасли все стабильно. Более того – уход крупных иностранных компаний, с которыми невозможно было конкурировать малому бизнесу, позволил предприятию «вырасти» и «вздохнуть полной грудью».

Это все свое – родное

А вот ООО «АМЭО-Запад», занимающееся разработкой, проектированием и производством светотехнического оборудования и электроустановочной арматуры для нужд морского и речного флота, ни от чего чужого и вовсе не зависит.

«Мы - сборочное производство: разрабатываем ТУ, делаем концепцию и сами собираем. Отдельные части – датчики, корпуса, светодиоды, блоки питания – закупаем у производителей. Но все полностью производится в России, все импортозамещено», – заверил Online47 специалист отдела продаж по работе с ключевыми клиентами компании Андрей Костаков.

При этом все оборудование, изготавливаемое для нужд флота, соответствует повышенным требованиям к надежности и качеству.

«Световое оборудование достаточно универсальное, оно делается под широкий диапазон температур — от -40 до +45. То есть эти светильники можно использовать везде. Еще мы производим судовые обогреватели, которые ставятся в каюту и обогревают помещения. Они также обладают повышенной виброустойчивостью и надежностью, – уточнил специалист компании. – Судно — это такой механизм, в котором не бывает мелочей. Соответственно, каждая деталь, каждая запчасть, каждый элемент отдельно должен иметь запас прочности намного выше, чем оборудование, которое ставится в квартирах и помещениях».

Конструкторское бюро из «прожженных инженеров еще старой, советской закалки и молодых специалистов» делает ненужными иностранные технологии и на «ПСК «Ладога». По словам руководителя отдела продаж, на предприятии можно спроектировать с нуля, протестировать и поставить заказчику любое оборудование. Оборудование на самом производстве тоже в основном отечественное.

«Мы можем сделать тот же манипулятор абсолютно без каких-либо западных технологий, полностью все сами. И вообще, если захотеть, можно, как говорится, и в космос полететь. Отправили туда Юрия Алексеевича Гагарина без западных технологий — значит, и дальше справимся», – уверен Дмитрий Ивчин.

Вклад в освоение Арктики

Такая позиция ленинградских компаний заряжает оптимизмом: ведь все они планируют развиваться дальше, обеспечивая и рабочие места, и налоговые поступления в бюджет региона. В этом, кстати, поможет и сам форум, как площадка для обмена опытом, налаживания контактов с партнерами и потенциального заключения контрактов.

Однако есть и другой – немаловажный фактор. Этот настрой дает вполне себе четкий ответ на вопрос, справится ли Россия с освоением Арктики – да и с любой другой задачей – без помощи Запада. Представленные на «OMR 2022» компании – с их достижениями и технологиями – уверены, что да. И предприятия Ленобласти, наравне с остальными, продолжат вносить в это свой неоценимый вклад.

Татьяна Туктамышева

Фото: Валентин Илюшин

Online47