В Ленинградской области начинается суд по делу о признании преступлений нацистов геноцидом

В ходе открытого судебного процесса будут рассмотрены многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, материалы расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по статье 357 УК РФ "Геноцид". Согласно иску прокуратуры Ленинградской области, в период 1941 - 1944 годов на территории области от рук немецко-фашистских захватчиков и их пособников погибло около 450 тысяч ни в чем не повинных советских граждан, в том числе военнопленных. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской областях, Краснодарском крае и в Республике Крым. 8 сентября по поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова подан иск в Санкт-Петербургский городской суд о признании геноцидом мирных жителей преступлений гитлеровских захватчиков, их союзников и пособников в годы Великой Отечественной войны. Судебное заседание по этому делу открылось в пятницу, 16 сентября.

В ходе предыдущих процессов выяснилось, что особой жестокостью на северо-западе России отличались пособники нацистов, каратели из прибалтийских стран, в которых с началом специальной военной операции активизировалась борьба с "советской оккупацией". Монументы героям-освободителям, которые принесли свободу и избавили население этих небольших государств от коричневой чумы, несмотря на протесты и сопротивление русскоязычного населения, оскверняются вандалами, сбрасываются с пьедесталов, демонтируются. Только в 2022 году в странах Балтии снесено более 50 памятников советской эпохи. В МИД России подчеркнули, что "неонацистская вакханалия" в отношении советских мемориалов в этих государствах в последнее время набирает обороты. Снос памятников происходит на фоне героизации доморощенных нацистов. Тех карателей, которые во время Великой Отечественной войны истязали, калечили, убивали мирное население. При этом власти Латвии, Литвы, Эстонии выдвигают необоснованные обвинения в адрес России за якобы "репрессии" в отношении пособников нацистов после войны.

Оказавшиеся в распоряжении "Российской газеты" рассекреченные архивные материалы российских спецслужб представляют шокирующую картину злодеяний прибалтийских националистических батальонов СС. Еще в январском 1942 года обзоре разведывательной информации управления НКВД по Ленинградской области отмечалось: "Особенно зверствуют среди местного населения карательные отряды из латышей, эстонцев и финнов". "Эти батальоны, вопреки распространенному в прибалтийских государствах мнению, формировались на добровольной основе, а не принудительно. Всего за время оккупации в Латвии было создано сорок полицейских батальонов, которые участвовали в карательных операциях нацистов", - сообщил в интервью "РГ" доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института Истории РАН Борис Ковалев.

Стремясь к завоеванию мирового господства, нацисты видели будущее СССР в разделе его территорий между немцами и их союзниками. Предполагалось, что территория Ленинградской области отойдёт Германии и Финляндии, при этом последняя должна была образовать с Германией федерацию. Нацистское руководство неоднократно обещало включить Новгородские и Псковские земли в состав "Великой Эстонии" и "Великой Латвии". Это послужило одним из предлогов использования карателей из Прибалтики против мирного населения. Операция националистических батальонов прибалтов по геноциду советского населения на северо-западе России получила циничное название "Зимнее волшебство".

Карательные отряды, дислоцировавшиеся в этих областях, были укомплектованы, в основном, жителями Балтии. По показаниям свидетелей, осужденных карателей, в начальствующий состав одного из отрядов входили немцы Герман Цитцман, Пауль Фишер и Герман Винклер. Рядовыми палачами были прибалтийские немцы, латыши и русские, до войны проживавшие в Латвии: всего около трех десятков человек. Уже после войны сотрудниками органов государственной безопасности было установлено местонахождение некоторых из карателей. Так, бывший эсэсовец Альфонс Удровскис проживал в канадском городе Торонто, а Янис Цирулис возглавлял националистическую организацию "Даугавас ванаги" ("Ястребы Даугавы" - запрещена в РФ) в ФРГ. Выяснилось, что многие каратели, сбежав с нацистами, ушли от уголовной ответственности, укрылись и спокойно дожили до старости - многие больше 90 лет, в ФРГ, Британии, США, Канаде, Австралии. "Сейчас в прибалтийских государствах, особенно в Латвии, происходит героизация палачей, - пояснил Борис Ковалев. - Это во многом объяснимо. Дело в том, что нынешний латвийский президент Эгилс Левитс во время проживания в ФРГ в детстве заканчивал латышскую гимназию в Мюнстере, которую как раз курировал бывший палач Цирулис из организации "Ястребы Даугавы". Этот факт обнаружили латвийские русскоязычные журналисты".

Прибалтийские каратели принимали участие в уничтожении жителей в деревнях Жестяная горка и Черная Новгородской области, а также в Псковской области, в том числе, в деревнях Ланева гора, Моглино. В последней был создан одноименный концлагерь, где, по словам Ковалева, "жуткое беззаконие творили эстонцы, которым был обещана великая Эстония до Ильменя". Дети из этих населенных пунктов угонялись в оккупированную нацистами Латвию, там их использовали в качестве рабов и прислуги. Их также эксплуатировали в качестве доноров крови для немецких солдат. "Оставшийся в живых свидетель преступлений карателей Владимир Иванович Грачев рассказал мне шокирующую историю. Их с малолетним братом и дедом задержали каратели в поселке Демянск и накрыв их телами своих раненых в случае налетов советской авиации, вывезли из Демянского котла в немецкий госпиталь в городке Струги Красные. Поблизости находился Стругикрасненский лагерь, - продолжает Ковалев. - В госпитале у этих детей пяти и шести лет сразу стали брать кровь. И когда младший брат закапризничал, латыш бросил его живого в костер. Из детей выкачивали всю кровь и многих тут же убивали. Грачеву и еще нескольким ребятишкам повезло. Их оставили в живых и сказали, что будут использовать, как дойную корову для забора крови".

Лагерь "Саласпилс" в Риге стал местом массового уничтожения советских граждан - евреев, русских детей, жителей северо-западных областей СССР, военнопленных. Из архивных материалов, основанных на свидетельских показаниях и результатах эксгумации 1947 года, стало известно о том, что за три года существования лагеря "Саласпилс" в нем было убито не менее семи тысяч детей. Непосредственные организаторы и исполнители преступлений "Саласпилса" - комендант К.Краузе, его помощники К.Калейс, А.Видужс, врач О.Майзнер, избежали наказания. В архивных материалах также указаны списки детей, угнанных в рабство в Ригу из оккупированных нацистами регионов СССР, а также упоминается кладбище Кастранес в Латвии - братская могила детей - жертв нацизма и узников "Саласпилс", умерших в 1943 году. Всего на кладбище Кастранес захоронены 24 ребёнка в возрасте от 2 до 4 лет, которые были разлучены с матерями, обращены в рабов и переданы местному населению. Трое из погибших детей являлись уроженцами Себежского и Опочецкого районов Псковской области. Братская могила не только обозначена, но даже известны имена похороненных.

Одно из крупных мест массового уничтожения мирного населения и пленных красноармейцев было обнаружено в деревне Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области. Согласно архивным материалам, массовое убийство более 2 600 человек в 1942-1943 годах здесь совершила группа Тайлькоманды Айнзацгруппы 1-Ц полиции безопасности и СД, в состав которой входили 33 карателя - выходцы из Латвийской ССР. 19 избежали наказания и скрылись за границей - в США, Британии, Канаде, ФРГ. В ходе следственных действий эксгумирован 521 человек, из них 188 детей: в возрасте до 5 лет - 51, с 6 до 9 лет - 32, с 10 до 12 лет - 22, с 13 до 18 лет - 83. Остальные останки: женщины - 113 человек, мужчины - 146, недифференцированные по полу и возрасту - 74. "В этом карательном отряде было только два-три немца-начальника. Остальные - латыши. Они делились на два лагеря: одни были палачами, другие - охотниками за партизанами, - пояснил Борис Ковалев. - Люди, которых доставляли в Жестяную Горку, жили максимум два-три дня. Потом их расстреливали десятками. При этом каратели устраивали состязание. Я ознакомился с документом об убийстве цыганки с ребенком, о котором было известно еще в 1947 году. Сейчас после рассекречивания дела открылись его новые подробности. Палачи устроили между собой соревнование. Несколько латышей по очереди наносили удары женщине. И тот, кто нанес последний, смертельный удар, был признан победителем. Об этом они, смеясь, рассказывали в доме одной из местных жительниц, когда проигравшие проставлялись этому, с позволения сказать, победителю".

Сейчас почти не осталось в живых людей, которые могли бы выступить свидетелями обвинения. К тому же нацистские каратели и их пособники умели заметать следы. Но сколько бы эсэсовцы не маршировали по булыжным мостовым Риги, сколько бы власти стран Балтии под покровом ночи не сносили памятники героям-освободителям и не превозносили нацистов, есть неопровержимые свидетельства, документальные материалы о массовых, нечеловеческих злодеяниях. И как клеймо - приговор Нюрнбергского военного трибунала, который могут забыть на Западе. Но от которого нацистам, их последователям и пособникам никогда не отмыться.

Компетентно

Борис Ковалев, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института Истории РАН:

- Первый процесс, который открылся в пятницу, связан с трагической судьбой блокадного Ленинграда, в ходе второго будут подняты вопросы о судьбе мирного населения на оккупированной Ленинградской области. Документы показывают, что блокада Ленинграда стала крупнейшим в истории актом преднамеренного уничтожения населения врагом посредством голода. Известный историк и архивист Станислав Бернев, работая в архиве ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обнаружил документы о массовом уничтожении советского населения в Гатчинском парке "Сильвия". Реальная эксгумация тел погибших началась только сейчас. На процессе впервые будут рассмотрены в полном объеме преступления против душевнобольных в психиатрической больнице имени Кащенко и обнародованы факты выкачивания крови у детей в лагере в Вырице. В Макарьевской пустыни Ленинградской области были уничтожены больные женщины и врачи, которые отказались выполнять приказы гитлеровцев. Эту массовую зачистку проводили обычные немецкие солдаты, а не СС. Это уже девятый подобный процесс. Первый прошел два года назад в райцентре Батецкое Новгородской области, где шла речь об уничтожении мирного населения в местечке Жестяная горка. Было установлено, что преступления лиц в 1941-1943 годах в отношении мирного населения имеют характер геноцида. Я не думаю, что на Западе откликнутся на приговор нашего суда. Но мое твердое убеждение состоит в том, что у всех этих преступлений, о которых пойдет речь в суде, нет срока давности.

Максим Макарычев

«Российская газета» https://rg.ru/2022/09/18/reg-szfo/pomnite-cherez-granicy-pomnite.html





Фото из архива ФСБ