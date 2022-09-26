Процесс живых свидетелей

Это заседание стало процессом живых свидетелей. На нем выступили ветераны, лично испытавшие на себе все ужасы нацистской оккупации в Ленинградской области. В их числе – жительница Гатчины Вера Георгиевна Шефтер, председатель Гатчинского общества бывших малолетних узников фашистских концлагерей.

…В 1941 году ей исполнилось десять. На суде Вера Георгиевна выступила как свидетель. Она рассказала о событиях Великой Отечественной войны, участницей которых ей довелось быть. О жизни в оккупации в Ленинградской области, об ужасах концлагеря Маутхаузен в Австрии, где у детей брали кровь для германских солдат и заставляли работать.

Другие свидетели – дети войны – рассказывали о своих мытарствах по фашистским концлагерям в Ленобласти, о злодеяниях нацистов на нашей земле: пытках, казнях, виселицах. О том, как расстреливали людей за малейшую провинность, избивали, мучали, морили голодом в лагерях.

По завершении заседания губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с ветеранами, участвующими в судебном процессе.

Напомним, суд в Ленобласти по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками стал уже девятым в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской областях, Краснодарском крае и в Крыму.

30 сентября процесс продолжится закрытым судебным заседанием для исследования письменных доказательств, имеющих гриф секретности и касающихся злодеяний на территории больницы им. Кащенко, Макарьевской пустыни и Вырицы.

#СМИЛОпротивгеноцида