В эксплуатации полигона «Новый свет-ЭКО» под Гатчиной выявили нарушения

По информации, которая есть в распоряжении администрации Ленинградской области, проверка выявлены нарушения норм и правил эксплуатации полигона, в том числе неисправность системы дегазации и несоблюдение технологии складирования и обработки ТКО. Это основные причины запаха и выбросов свалочного газа.

Контроль за устранением нарушений осуществляют прокуратура и Росприроднадзор.

Председатель областного комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова отметила, что устранение нарушений эксплуатации полигона должно значительно сократить радиус распространения запаха.

Губернатор Александр Дрозденко, поблагодарил всех, кто поддержал обращения в надзорные органы, и выразил надежду, что "устранение всех причин даст самый главный результат - значительное сокращение радиуса распространения запаха".