В эксплуатации полигона «Новый свет-ЭКО» под Гатчиной выявили нарушения
По обращению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко и жителей Гатчины с жалобами на качество воздуха и неприятный запах прокуратурой Ленинградской области организована проверка с привлечением специалистов Росприроднадзора и Роспотребнадзора по Ленобласти с выездом на полигон ООО «Новый свет-ЭКО».
По информации, которая есть в распоряжении администрации Ленинградской области, проверка выявлены нарушения норм и правил эксплуатации полигона, в том числе неисправность системы дегазации и несоблюдение технологии складирования и обработки ТКО. Это основные причины запаха и выбросов свалочного газа.
Контроль за устранением нарушений осуществляют прокуратура и Росприроднадзор.
Председатель областного комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова отметила, что устранение нарушений эксплуатации полигона должно значительно сократить радиус распространения запаха.
Губернатор Александр Дрозденко, поблагодарил всех, кто поддержал обращения в надзорные органы, и выразил надежду, что "устранение всех причин даст самый главный результат - значительное сокращение радиуса распространения запаха".