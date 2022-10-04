Кража на 21 миллион

3-го октября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 60-летняя женщина. В период времени с февраля до 2 октября в ее квартиру на первом этаже в доме на ул. Киргетова проникли воры. Из металлического ящика похищен травматический пистолет с комплектами патронов, личные документы, пять миллионов рублей и 30 тысяч долларов, а также ювелирные украшения: кольца, серьги и браслеты с бриллиантами, изумрудами, жемчугом и бирюзой, из белого и желтого золота. Общий ущерб превысил 21 миллион рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.