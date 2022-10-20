В Гатчинском районе обсудили сохранение деревянной архитектуры

Проект стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, ВООПИиК Ленобласти.

Авторы проекта создали собственный сайт с интерактивной картой памятников деревянного зодчества, а также подготовили документальный фильм об объектах деревянной архитектуры Ленобласти.

В мероприятии приняли участие историки и краеведы, журналисты, научные специалисты, представители исполнительной власти. Экскурсии для гостей пресс-тура провели эксперты по деревянной архитектуре. О старообрядческой архитектуре деревни Лампово, северных и религиозных тенденциях в ней подробно рассказал кандидат исторических наук, ученый секретарь МАЭ РАН, директор АНО «Центр изучения и сохранения русской старины» Денис Ермолин. Иной пласт культуры представляет дачное строительство в Вырице, которое очень активно велось в начале XX века. Экскурсию по вырицким дачам провел историк, автор книг по Царскосельскому уезду Андрей Барановский. Многие из осмотренных домов имеют статус объектов культурного наследия или выявленных памятников.

Пути сохранения уникальных деревянных домов Ленинградской области участники встречи обсудили на круглом столе после поездок в Лампово и Вырицу. Основная дискуссия развернулась вокруг сложностей взаимодействия властей, собственников объектов и потенциальных инвесторов, которые могли бы выкупить и сохранить объекты деревянного зодчества.

Такие здания требуют постоянного ухода, который имеет ряд ограничений, если здание является памятником. Все это создает комплекс проблем, решению которых можно помочь новыми региональными программами. Именно необходимость постоянных масштабных вложений в сохранение и поддержание первоначального вида деревянных зданий зачастую отпугивает потенциальных инвесторов, которые могли бы приобретать такие памятники по программе «за 1 рубль», отметила главный специалист по осуществлению полномочий в сфере объектов культурного наследия комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района Ольга Приходько.

– Самая главная проблема – донести до собственника значимость того, чем он владеет. Например, можно организовать на местах семинары и объяснить, что люди могут делать со своим владением, а что они должны оставить в первоначальном виде. Возможно, стоит задействовать формы местного самоуправления, обращаться за помощью в соответствующие комитеты за помощью, – сказал Денис Ермолин.

Историк Андрей Барановский предложил более радикальное решение – вывести всю застройку до 1917 года в особую защитную категорию. Но такое предложение остальные эксперты сочли недостаточно гибким.

Как рассказала представитель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Юлия Назаренко, для сохранения исторической застройки действительно необходимы в первую очередь желание и возможности собственника. При этом власти пытаются предотвратить изменение облика исторических зданий, повышая правовую грамотность жителей региона. В частности, комитет планирует издать брошюры для граждан, которые понятным языком разъяснят юридические аспекты владения памятником архитектуры, жизни в нём, его использования. Сохранению зданий также способствует и фиксация их статуса в градостроительных регламентах.

Координатор проекта «Памятники деревянного зодчества 47: от популяризации к сохранению» Анастасия Филиппова рассказала, что из 130 объектов, которые были исследованы в ходе мониторинга, почти 20% оказались заброшенными, около 10% сгорели и фактически утрачены, не менее 30% потеряли облик из-за последующих перестроек. Проект также позволил создать интерактивную карту памятников деревянного зодчества, куда нанесли 389 объектов.

Участники пресс-тура сошлись во мнении, что сохранить уникальное наследие деревянной архитектуры Ленинградской области можно только совместными усилиями собственников, власти и общества.

Фото: Олег Золото, информационный портал MR7

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.