Ленинградская область помогает бойцам, вернувшимся с передовой

Курс на восстановление

Выборжец Ярослав ШКРЯБИЙ уходил на передовую добровольцем. После полугода участия в боевых действиях, ранения и лечения вернулся в родной город для восстановления после госпиталей.

– Социальный координатор Выборгского филиала Фонда «Защитники Отечества» предложил мне приехать в Мультицентр на реабилитацию и учёбу, – рассказывает Ярослав. – За несколько месяцев здесь я почти полностью восстановил своё здоровье. Сейчас прохожу второй курс обучения: за три месяца освоил профессию оператора печатного оборудования, теперь учусь собирать беспилотные летательные аппараты.

Необходимо отметить, что помимо МЦ СиТИ в состав Кластера комплексного сопровождения входит Центр высокотехнологичного протезирования, реабилитации и адаптации. Работают здесь профессионалы высокого уровня, включая специалистов по лечебной физкультуре, массажу, физиотерапии, психологической поддержке и другим направлениям. Всё это – в содружестве с Всеволожской клинической межрайонной больницей, также входящей в Кластер. Часть дня подопечные центра заняты лечебными процедурами, остальное время проводят за партой или компьютером. Восстанавливаются и учатся по сменам.

– Отношение со стороны руководства, специалистов-медиков, преподавателей и всего персонала, включая поваров (тут очень хорошая кухня), отличное. Здесь что ни возьми, всё идеально! Думаю, это самые лучшие реабилитационный и образовательный центры в стране. Недаром сюда постоянно приезжают делегации из разных регионов для обмена опытом.

После полной реабилитации и обучения Ярослав Шкрябий, как и каждый подопечный Кластера, получает возможность трудоустроиться на высокооплачиваемую работу, поскольку у учреждения уже наработаны контакты с работодателями, помогающими определиться с выбором учебного курса по наиболее востребованным специальностям.

Штат Центра реабилитации пока не очень большой: работают два реабилитолога, врач и инструкторы лечебной физкультуры, рефлексотерапевт, неврологи, травматологи. Но в случае необходимости предусмотрена возможность расширения штата и привлечения востребованных специалистов.

Получить востребованную профессию

Подготовка сборщиков дронов начата в МЦ СиТО относительно недавно. Она стала возможной, как уточняет заместитель директора Мультицентра Екатерина СТЕПАНОВА, благодаря поддержке благотворительного фонда «Ленинградский рубеж» и правительства Ленинградской области. Официально учебный курс называется «сборщик-клепальщик» (профессиональный модуль – «сборка летательных аппаратов»).

Удобно, что все образовательные треки Мультицентра подразумевают только специальные дисциплины, без прохождения общеобразовательных. Ведь обучающие курсы нацелены на взрослых людей, которые в своё время уже окончили школу и другие учебные заведения. Поэтому продолжительность курса в среднем три месяца.

Надо заметить, что такому примеру готовы последовать и другие учебные заведения системы среднего профессионального образования, включая выборгские. К примеру, Светогорский политехнический колледж, где тоже обучают востребованным на местном рынке труда профессиям – токарь, делопроизводитель, электромонтёр, электросварщик, оператор бумагоделательной машины. Директор Александр ЛОЖНИКОВ заверяет, что в рамках курсовой подготовки колледж готов давать образование участникам СВО по всем специальностям.

Но вернёмся в МЦ СиТИ. Курс по сборке беспилотников преподаёт участник СВО, ветеран боевых действий и выпускник Мультицентра по специальности оператора 3D-печати Евгений ДРЕГАЛО. Преподаватели и курсанты уверены, что за этой профессией большое будущее: кто не мечтал, чтобы пиццу им доставляли прямо через окно? Помимо этого, дроны, разумеется, востребованы в сельском хозяйстве, строительстве, в логистике, охране лесов, обслуживании линейных объектов и других отраслях экономики нашего региона. Так что выпускники смежной специальности «Оператор БПЛА» без дела не останутся.

Главное – настрой на победу

В зале лечебной физкультуры, совмещённом с обычным спортзалом, есть все необходимое, в том числе и оборудование для медицинской реабилитации, которую проводят для подопечных специалисты Всеволожской больницы.

– Для начала мы ставим ребят на ноги, – поясняет массажист, медицинский брат по реабилитации Иван БАШАГУРОВ. – К нам приходят в разном настроении, кто-то – в подавленном. Но у нас работают очень хорошие психологи, поэтому мы стараемся выводить парней на такой уровень, чтобы они приходили на занятия с улыбкой. В хорошем настроении они занимаются намного лучше, добиваются более высоких результатов.

В Центре реабилитации участников СВО учат осознавать, что утрата конечности – не приговор. Успешная работа Межрегионального центра высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией лиц, получивших ранения в зоне специальной военной операции, «Мультипротез», расположенного по соседству – лучшее тому доказательство. Кстати, на базе Кластера уже создана областная команда по следж-хоккею, и спортсмены наглядно продемонстрировали спортивный азарт и волю к победе в матче по флорболу (разновидность хоккея на траве) во время недавнего физкультурно-спортивного фестиваля «Сохраняя победы». Фестиваль этот прошел во Всеволожске и был посвящён 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Следж-хоккей является паралимпийским видом спорта, как и бочча (игра с мячом на точность). Словом, кто хочет реализовать свой спортивный и активный потенциал, тому даже не надо искать для этого возможность – здесь их предостаточно. Остаётся только сделать выбор.

Полноценная жизнь

Чтобы правильно подобрать и изготовить бионический протез, специалисты оценивают работоспособность мышц пациента. От этого, подчёркивает ведущий эксперт центра «Мультипротез» Галина ШЕСТАКОВА, зависит взаимосвязь между телом и его «железным» продолжением

– В основном ребята выбирают бионические протезы, позволяющие двигать рукой, пальцами. Современные протезы дают возможность чувствовать себя в жизни вполне уверенно. Изготовление протеза от снятия мерок и слепков до «ввода в строй» занимает месяц и больше. Сотрудники признаются, что, когда человек обретает на их глазах свою былую функциональность, трудно сдержать эмоции.

Житель Всеволожска Дмитрий ЯРОШ – участник СВО, пошел на фронт сентябре 2022-го добровольцем, воевал в составе частной военной компании. Сегодня он, бывший пациент центра «Мультипротез», работает в Мультицентре техником по обслуживанию зданий.

– В марте 2023-го под Артёмовском мы поддерживали штурмовиков, начался миномётный обстрел, во время «прилёта» мне оторвало ногу. – вспоминает Дмитрий. – Были осколочные ранения по всему телу. Прошёл здесь реабилитацию, протезировался в Москве, в Сколково. К протезу привык быстро, практически 12 часов провожу на ногах, всё комфортно – не натирает, не давит… Сейчас уровень протезирования сильно отличается от предыдущих десятилетий. Так что потеря конечности – не приговор.

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области

Фото:

1 – Евгений Дрегало –преподаватель Мультицентра

2 - Галина Шестакова помогает своим пациентам вернуться к полноценной жизни