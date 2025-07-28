Ветераны СВО прикоснулись к истории Северо-Запада России

В Ленинградской области участники смогли почувствовать рыцарской дух Средневековья в старинном Выборге. Четвертый день тура был полностью посвящен этому уникальному городу. Ветераны и члены их семей посетили:

• Обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по Выборгу, оценили красоту Рыночной, Соборной, Петровской, Торгильской и Ратушной площадей, Дома купеческой гильдии Святого Духа, Дома горожанина, Часовой башни, Усадьбы бюргера и Дома на скале.

• Ознакомились с историей и архитектурой средневековой крепости в Выборгском замке на Замковом острове.

• Совершили прогулку по знаменитому парку Монрепо, наслаждаясь его живописными ландшафтами на берегу моря.

• В Рыцарском Доме мужчины примерили рыцарские кольчуги, а женщины средневековые платья.

• Услышали старинную музыку в Соборе Петра и Павла.

«Мы очень благодарны Фонду «Защитники Отечества» и всем, всем, всем причастным! Мы просто счастливы, у нас бы никогда не было такого шанса, если бы не РЖД Тур. У жены мечта – посетить Санкт-Петербург. Поэтому в планах у нас еще раз вернуться на Северо-Запад» - делится впечатлениями Борисенко Валерий - Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Луганской Народной Республики

Участники поездки посетили столицу Карелии – город Петрозаводск, восхитились красотой деревянного архитектурного ансамбля на острове Кижи, насладились национальной карельской музыкой в Доме кантеле, исследовали завораживающий Мраморный каньон в Горном парке Рускеала и живописные водопады Ахинкоски, а также ознакомились с «малой архитектурной энциклопедией» в Сортавале.

В 2025 году запланировано 12 рейсов с пятидневными поездками по шести маршрутам для ветеранов и участников СВО, их родных и членов семей погибших героев. Поездки организованы в формате «поезд-отель», с остановками в каждом городе и включенными экскурсиями. Проект «Своих не бросаем!» продолжает дарить возможность ветеранам и их семьям восстанавливать силы, изучать историю и культуру России. Во всем этом есть забота и поддержка общества.

«Уже более 11 тысяч наших героев и членов семей совершили поездки в рамках проекта «Своих не бросаем!». Такие поездки дарят героям спецоперации и их семьям яркие впечатления еще и потому, что они чувствуют искреннее радушие и заботу местных жителей», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Официальным железнодорожным перевозчиком и туроператором в рамках проекта выступает «РЖД Тур» – специализированная компания холдинга «РЖД».

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.