Ленинградские музеи ждут юных исследователей и следопытов

Самых маленьких ребят от 5 до 8 лет ждут в Домике няни Александра Пушкина на встречу с самоваром, где для них приготовили интерактивное занятие «Четыре ноги, два уха, один нос да брюхо». Для детей от 5 до 10 лет в Музее-усадьбе «Рождествено» проведут литературную экскурсию по усадебному парку. В Доме станционного смотрителя экскурсоводы приготовили занятие «Как звучит дорога?», во время которого расскажут, как звуки помогали опознать приближающегося гостя, о чем сообщал звон бубенцов и многое другое. Музей Александра Суворова в Новой Ладоге ждет юных посетителей на занятие «О чем рассказывают фантики?», где они не только познакомятся с историей оберток, но и выяснят, любил ли конфеты прославленный полководец. Интерактивное занятие «Без топора — не плотник» приготовил для детей Лодейнопольский историко-краеведческий музей. Здесь они узнают о старинных городских ремеслах и попробуют отыскать их в современном мире. Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей приглашает на занятие «У наших ворот всегда хоровод», чтобы узнать секрет собирателей фольклора, поиграть в старинные игры и народные забавы. Государственный дом-музей Николая Римского-Корсакова в дни осенних каникул приготовил для школьников «Заморские диковины» — занятие пройдет в мезонине дома-музея, стилизованном под корабль, на котором юные путешественники отправятся в заморские страны и увидят диковины, которые Римские-Корсаковы привезли из далеких плаваний. Сосновоборский художественный музей современного искусства предлагает юным гостям посмотреть, что находится «Внутри картин». На занятии ребята научатся понимать живописные полотна. Музей-усадьба «Приютино» приготовил для своих гостей экскурсию «Приюти время», во время которой узнают, как проводили свое время хозяева и гости усадьбы. Выставочный зал «Смольный» в Санкт-Петербурге зовет на интерактивное занятие «Страшилки и храбрилки»: здесь ребята увидят окружающий мир таким, как его представляли вепсы, ижоры, водь, финны и корелы — коренные жители земель современной Ленинградской области. Киришский историко-краеведческий музей приглашает на исследовательскую экскурсию-посиделку «Городская завалинка» и собрать коллекцию уличных скамеек.

Дети от 9 до 12 лет вместе с экскурсоводами Музея Александра Суворова в Новой Ладоге могут совершить игровую экскурсию «Привет из Новой Ладоги», где отыщут «открыточные виды» современного города. Музей истории города Волхова приглашает на стать участником музейной игры «Миссия: вспомнить всё» и восстановить историю города. Музей-крепость «Корела» зовет на помощь юных следопытов для участия в интерактивном занятии «Время камни точит?». Вооружившись старыми картами, письмами, планами и рисунками, гости изучат крепость и парк, соберут коллекцию отпечатков времени, чтобы передать ее потомкам. Музей истории Шлиссельбурга собирает экспедицию «Следопыты в Шлиссельбурге», чтобы найти свидетельства петровских деяний и собрать коллекцию артефактов. Раскопки, поиск артефактов, собственное расследование и мастер-классы ждут участников занятия «Археологи — детективы прошлого» в Ивангородском музее.

Уличную экскурсию «Настенный скетчбук» приготовил для ребят 11 – 14 лет Тосненский историко-краеведческий музей. Вместе с экскурсоводами школьники совершат прогулку по тосненским улицам, заглянут во дворы, где рассмотрят настенные рисунки. Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей тоже проведет для своих посетителей интерактивную экскурсию «Время собирать камни», во время которой они по-новому посмотрят на каменный век и смогут оформить свою музейную витрину.