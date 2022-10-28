К защите людей и животных готовы!

Проверялась готовность ветслужбы к ликвидации особо опасных инфекций, общих для человека и животных.

В состав сводного отряда входят представители всех 12 районных ветеринарных станций Ленобласти. Кроме ветеринаров, в смотре приняли участие сотрудники МЧС, «Скорой помощи», полиции, представители комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, была задействована малая авиация и военные.

На учениях присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, руководитель управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов, а также сотрудники и руководство администрации Гатчинского района.

Александр Дрозденко приветствовал всех участников смотра и дал старт учениям:

- Согласно указу президента, в Ленинградской области создан оперативный штаб под моим руководством, – сказал губернатор. – Задача оперативного штаба – проводить учения, проверять готовность сил гражданской обороны к чрезвычайной ситуации. Мы находимся в спокойном режиме, но он связан с необходимостью проведения тренировок и восстановлением навыков поведения в чрезвычайных ситуациях. Эти учения мы будем проводить по отдельным подразделениям. Сегодня как раз проходят учения нашей ветеринарной службы при возникновении ЧС. В том числе при инфекционных заболеваниях животных.

Как заметил Александр Дрозденко, задача наших ветеринаров – не допустить возникновения эпидемии африканской чумы свиней в Ленобласти, где активно развивается животноводство.

- Задача, которую мы ставим перед собой, – проверка сил и средств, проверка слаживания в рамках учений. Желаю всем получить дополнительные навыки. Вы отработали по дезинфекции и обеззараживанию в самую острую фазу коронавируса. Сегодня Ленобласть – один из немногих регионов Северо-Запада, который свободен от сложных инфекционных заболеваний животных. Это ваша заслуга. Вы стоите на страже качества продукции, которая проходит через Ленинградскую область. Вы профессионалы, я вами горжусь!

После исполнения гимна Ленинградской области и подъема флага начались учения. Они проходили в два этапа. Во время первого состоялась демонстрация работы специализированной техники и дезинфекционного оборудования, находящегося в распоряжении сводного мобильного отряда государственной ветеринарной службы Ленинградской области. Смотр открыли дезинфекционные установки Комарова на базе автомашины УАЗ, поступившие в ветеринарную службу Волховского и Гатчинского районов в этом году. За ними прошел строй специалистов в защитной форме – с генераторами горячего тумана для обработки помещений.

Во время второго этапа состоялся строевой смотр, проверка готовности всех подразделений, входящих в состав сводного мобильного отряда. А также вручение вводных задач руководителям мобильных формирований.

- Сегодня у нас экстренный сбор Ленинградского областного противоэпизоотического мобильного отряда, – пояснил руководитель управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов. – Чтобы руководство могло оценить готовность ветслужбы к ликвидации очагов особо опасных инфекционных болезней и к работе в чрезвычайных ситуациях. Геополитическая обстановка тревожная. В приграничных с Ленобластью регионах отмечается вспышка бешенства, африканской чумы свиней, других особо опасных заболеваний. Мы должны быть готовы выступить и обеспечить защиту жизни и здоровья людей и животных.

Екатерина Дзюба