Бережливое производство в интересах людей

– С помощью научных методик и инновационных разработок мы устраняем ключевые недочёты, чтобы предприятия перестали терять выручку, и улучшили качество продукции, – рассказывает Евгений Рулев, руководитель проекта Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.

Один из ярких примеров реализации нацпроекта – гатчинское предприятие «Вимос». Здесь на производстве строительной плитки эксперты выявили аж 46 проблемных мест. От задержек на этапе отгрузки продукции клиенту, до повышенного процента брака готовых товаров.

«Можем сделать лучше» – решили в Гатчине, и направили своих специалистов на обучение по федеральным стандартам. А заодно внедрили бережливые технологии, переоборудовали цеха, оптимизировали систему планирования и регулярный аудит культуры производства.

– За эти 6 месяцев мы на 30 процентов увеличили выручку! – говорит Владимир Гурьев, генеральный директор предприятия. – Плитку мы производим уже два года. Когда начинали, то многих нюансов не знали. Поставили два ангара, наняли людей и стали работать. А вот специалисты из центра компетенций сразу указали на наши промахи, – признаётся руководитель.

Простой пример. Раньше производство «Вимоса» располагалось в двух ангарах. Теперь рабочие места устроили по-новому, и все сотрудники переехали в одно помещение. А значит, на прежних площадях можно увеличить производство ровно в 2 раза! Кроме того, здесь выложили дорогу для грузового транспорта, сократили рабочий день с 10 до 8 часов, заменили формовочное оборудование.

Такие примеры успешной «работы над ошибками» можно встретить во всех районах Ленобласти. Например, в Тосненском районе судостроители из фирмы «Винета» вдвое ускорили процесс производства сложных теплообменных механизмов. А в Сосновом Бору компания «Электромех» смогла сэкономить миллионы рублей с помощью оптимизации процессов по выпуску трансформаторов тока. В каждом случае проработка «узких мест» приводила к реальным результатам: от роста мотивации сотрудников до увеличения прибыли.

Кстати, принять участие в нацпроекте "Производительность труда" может любое предприятие, которое решится встать на путь модернизации. Участие в программе – бесплатно, а результаты оценят и трудовой коллектив, и потребители.

Алексей Астапчик