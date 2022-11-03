Совет предпринимателей и трудовые гарантии

На конференцию в Гатчинском Доме культуры собрались предприниматели, сотрудники администрации, представители профильных организаций. В мероприятии приняла участие заместитель председателя комитета по малому и среднему бизнесу Ленинградской области Елена Тимонина. Вела конференцию глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Людмила Николаевна рассказала о том, что сегодня представляет собой сектор гатчинского малого и среднего бизнеса, который традиционно является одним из ключевых налогоплательщиков района. Такой вывод можно сделать, исходя из структуры доходов, за счет которых формируется доходная часть бюджета.

Непростой период пандемии и предприниматели, и экономика Гатчинского района в целом прошли очень достойно, продемонстрировав абсолютную стабильность. Гатчинский район – один из немногих, где предпринимательство активно развивается, о чем свидетельствуют цифры: идет тенденция увеличения количества субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых.

В рамках конференции решался вопрос избрания председателя совета предпринимателей Гатчинского района.

Совет предпринимателей возглавил Алексей Пономарёв

Как рассказал заместитель главы администрации по экономике и муниципальному контролю Илья Носков, инициатива создания такого совета была предложена в сентябре текущего года. Разработан необходимый пакет нормативно-правовых актов. В соответствии с этими документами, совет по развитию малого и среднего предпринимательства – орган совещательный. Основной функционал его – выработка и реализация мер, направленных на развитие субъектов малого и среднего бизнеса. Персональный состав этого органа формируется из представителей органов местного самоуправления, представителей НКО, поддерживающих малое и среднее предпринимательство, и самих субъектов бизнеса.

Из состава совета будет формироваться президиум – для большей оперативности. Возглавит совет председатель.

На должность председателя совета администрация Гатчинского района предложила кандидатуру известного предпринимателя и общественного деятеля Гатчины Алексея Пономарева – директора предприятия «Галактика-Сервис».

Алексей Александрович успешно реализует бизнес-проекты и обладает богатым опытом взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, ведет широкую общественную деятельность. С 2017 года он является председателем консультативного совета предпринимателей при Законодательном собрании Ленинградской области.

Предпринимательское сообщество единогласно проголосовало за кандидатуру Алексея Пономарева.

Вновь избранный председатель рассказал о функциях предпринимательского совета, в числе которых:

- установление взаимодействия между администрацией, депутатами и субъектами предпринимательства,

- участие в реализации проектов и программ поддержки и развития предпринимательства,

- выявление приоритетных направлений в деятельности предпринимателей и участие в подготовке положений по их поддержке и развитию,

- проведение общественной экспертизы проектов районных правовых актов, регулирующих развитие предпринимательства в Гатчинском районе,

- содействие вовлечению предпринимателей в программы социально-экономического развития района.

- Бизнес должен иметь социальную ответственность, – подчеркнул Алексей Пономарев. – Основная функция совета – выдвижение и поддержка инициатив, направленных на создание благоприятной среды для развития предпринимательства. Любой предприниматель района, который хочет поднять законотворческий вопрос, выносит его на обсуждение совета, и по результатам мы направляем его предложение через консультативный совет предпринимателей непосредственно в Законодательное собрание Ленобласти. У нас налажено тесное взаимодействие с региональным комитетом по поддержке малого и среднего бизнеса и с уполномоченным по правам предпринимателей.

Алексей Пономарев назвал основные вопросы, которые сегодня мешают предпринимателям работать. Это завышенные тарифы регионального оператора на вывоз твердых коммунальных отходов, высокая налоговая нагрузка, в том числе из-за отмены ЕНВД и перехода части предприятий на общую систему налогообложения, высокий тариф ресурсоснабжающих предприятий, повышения процентов на эквайринг, нехватка квалифицированных кадров и т.д.

Как заметил Алексей Александрович, часть предложений по решению данных вопросов уже поступила от гатчинских предпринимателей.

- Перед нами стоит очень важная задача сохранения наших предприятий, рабочих мест. Более того, совет должен работать в целях развития предпринимательства в Гатчинском районе, – подчеркнул вновь избранный председатель совета предпринимателей.

Закон 404

В мероприятии приняла участие заместитель председателя комитета по малому и среднему бизнесу Ленинградской области Елена Тимонина. Она рассказала о новых законах, принятых в интересах мобилизованных предпринимателей, и о мерах поддержки. Елена Алексеевна отметила, что Гатчинский район первым организовал мероприятие, посвященное столь актуальным вопросам. Это повод задуматься и понять, что сейчас максимально эффективно.

- В октябре были приняты два ключевых Федеральных закона: № 404 и № 406. Первый предоставляет пятидневную отсрочку мобилизованным – для принятия решения по поводу бизнеса, и устраняет противоречие 76 Федерального закона «О статусе военнослужащих», в соответствии с которым нельзя было вести предпринимательскую деятельность. Теперь у мобилизованного предпринимателя есть пять рабочих дней для того, чтобы оформить доверенность, либо принять решение вести бизнес, как он есть.

Второй закон касается обществ, у которых единственный учредитель призван по мобилизации. Так, мобилизованные владельцы ООО могут приостановить платежи по кредитам и займам для бизнеса, если они являются единственными учредителями обществ и одновременно руководят ими, а сами компании входят в реестр малого и среднего предпринимательства. Еще одно условие: сведения об учредителе и руководителе в ЕГРЮЛ не менялись после 21 сентября 2022 года.

- Наш фонд поддержки предпринимательства уже предоставил кредитные каникулы двум предпринимателям, но пока массовых обращений не было. – сказала Елена Тимонина.

Также она рассказала о постановлениях правительства РФ, касающихся отсрочки по налогам, взносам и отчетам. Арендные платежи, связанные с федеральным имуществом, поставлены на паузу. На региональном и муниципальном уровне аналогичных мер пока не принято.

Можно расторгнуть договор аренды без штрафов. То же самое касается госконтрактов, при нарушении условий которых предприниматели не будут попадать в реестр недобросовестных поставщиков. Предполагается автоматическое продление разрешений для бизнеса: аттестация оценщиков, аккредитация специалистов в фармацевтике и медицине.

Крое того, комитетом по малому и среднему бизнесу продолжают пересматриваться меры поддержки, которые направлены на перенос сроков достижения результатов, взятых на себя предпринимателями при получении субсидий.

- Пока обращений, связанных с частичной мобилизацией, в адрес нашего комитета не поступало, – отметила Елена Алексеевна. – У нас есть горячая линия поддержки. Но единых рекомендаций быть не может. Каждый бизнес уникален, и каждое обращение мы рассматриваем в индивидуальном порядке.

Рабочее место закрепляется за мобилизованным

О вопросах трудовых взаимоотношений в период мобилизации рассказала директор Гатчинского филиала Центра занятости населения Ленинградской области Елена Крылова:

- В службу занятости поступило много вопросов – как от работников, так и от работодателей, представителей малого и среднего бизнеса. Самый главный вопрос – что делать с работником, которого призвали на военную службу по частичной мобилизации. Притом, что мобилизован может быть не просто рядовой сотрудник: это может быть учредитель, индивидуальный предприниматель, генеральный директор предприятия.

27 сентября депутаты госдумы приняли поправки в Трудовой кодекс РФ, которые предусматривают дополнительные гарантии для работников, призванных на военную службу по мобилизации. В соответствии с поправками, трудовой договор приостанавливается до момента окончания военной службы. После этого в течение трех месяцев работник может вернуться к своим трудовым обязанностям. Действие трудового договора возобновляется в день выхода сотрудника на работу.

Таким образом, действие трудовых договоров и служебных контрактов, заключенных с гражданами РФ, призванными на военную службу по мобилизации, приостанавливается. Прекращение трудовых договоров и контрактов не допускается. Для приостановки трудового договора работник должен представить работодателю копию повестки из военкомата о призыве по мобилизации. Либо отдел кадров получает такие повестки централизованно.

Постановление о сохранении рабочих мест распространяется на всех работников, которые были по мобилизации с 21 сентября.

Трудовой договор приостанавливается на период мобилизации в случае:

- если работник получил уведомление о сокращении, но еще продолжает работать;

- если работник находится на испытательном сроке;

- если работник заключил срочный трудовой договор;

- если написал заявление об увольнении, но еще не отработал две недели.

Работодатель издает приказ о приостановлении трудового договора, на основании приказа бухгалтерия производит расчет сотрудника – начисляет заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты. А также иные выплаты, предусмотренные трудовым, коллективным договором, соглашением сторон. Например, оплата командировочных расходов, единовременные поощрительные выплаты, материальная помощь и другие.

Компенсация за неиспользованные дни отпуска свыше 28 календарных дней может производиться по заявлению работника в соответствии с законодательством.

Никакого дополнительного соглашения, помимо приказа работодателя, не требуется. Период приостановки трудового договора в случае мобилизации работника включается как в его трудовой стаж, так и в его страховой стаж. В период прохождения службы страховые взносы за сотрудника работодатель не уплачивает. Но сведения о том, что трудовой договор приостановлен в связи с мобилизацией, необходимо подать в отделение Пенсионного фонда, чтобы этот период учитывался в стаже, несмотря на то что взносы работодателем не уплачиваются. При выплате пенсий финансирование таких периодов обеспечивается государством.

Все работники, призванные по мобилизации, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях. На время приостановки договора работодатели могут заключать срочные трудовые договора и принимать на работу временных работников.

После прохождения службы работник обязан предупредить работодателя о своем выходе на работу не позднее, чем за три дня. В течение шести месяцев после возобновления трудового договора работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время, независимо от стажа работы у работодателя.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в период приостановления действия трудового договора не допускается. За исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности ИП, а также истечения в указанный период действия договора, если он был заключен на определенный срок.

Если работник не вышел в течение трех месяцев после окончания военной службы, расторжение трудового договора возможно по инициативе работодателя.

Что делать, если мобилизован директор?

Надо назначить нового. Директор подписывает приказ на самого себя по тем же правилам, что и на сотрудника.

Как сказала Елена Крылова, самый острый вопрос на сегодняшний день не решен: что делать, если мобилизовали индивидуального предпринимателя. На основании 404-ФЗ бизнес можно не закрывать, а передать управление доверенному лицу. Но что делать с работниками, если у ИП таковые имеются, пока непонятно.

Екатерина Дзюба