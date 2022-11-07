Об экологии, благоустройстве и гражданской обороне

В мероприятии приняли участие представители Гатчинской городской и природоохранной прокуратуры, комитета по природным ресурсам, экологического надзора, территориального отдела Роспотребнадзора, комитета по обращению с отходами, гатчинской службы занятости и соцзащиты. Присутствовали депутаты, сотрудники гатчинской администрации, руководители поселений и учреждений.

Вопрос экологии и зловония доминировал. К нему постоянно возвращались в обсуждении, состояние гатчинского воздуха стало темой-рефреном всего мероприятия. Людмила Нещадим пояснила, что на сегодняшний момент мусорный полигон «Новый Свет-Эко» определен как один из основных источников неприятного запаха. Но проверка не закончена, и вопрос остается открытым.

Сотрудники профильных комитетов рассказали о контроле качества воздуха, системе мониторинга, о работе новых датчиков, установленных в Гатчине на улицах Авиатриссы Зверевой и Волкова. Когда будет разработано мобильное приложение, каждый желающий сможет круглосуточно в онлайн-режиме отслеживать результаты измерений.

Представитель природоохранной прокуратуры заметил, что при осуществлении проверок никаких сбоев или недостатков в работе органов местного самоуправления и подведомственных учреждений замечено не было. Наоборот, по инициативе власти регулярно проводились все необходимые исследования. Прокурорская проверка, начатая после обвала на полигоне в Новом Свете, продолжается.

Директор мусорного полигона Евгений Дегтярев рассказал о трагической судьбе уникальной станции дегазации европейского происхождения, которая на полигоне работала не просто на сжигание свалочного газа, но на выработку электроэнергии. Однако с момента введения санкций в феврале месяце станция лишилась необходимых комплектующих – и встала. Ее владельцы не проявили должной добросовестности и своевременно не приняли мер.

Сейчас на полигоне днем и ночью горит факел – так сжигается свалочный газ, предварительно проходя фильтрацию.

Евгений Львович пригласил всех заинтересованных на экскурсию, обещав продемонстрировать и факел, и систему дегазации.

Помимо свалки и запаха, на встрече обсуждались вопросы капитального ремонта многоквартирных домов, благоустройства общественных территорий, уборка городских улиц и дворов.

Также жители поинтересовались, как в Гатчине обстоит дело с гражданской обороной – работает ли система оповещения, есть ли бомбоубежища и план эвакуации. Людмила Нещадим заверила, что в Гатчинском районе соответствующие планы в полном объеме разработаны, согласованы и утверждены. Как показала недавняя проверка, защитные сооружения находятся в хорошем состоянии.

Встреча продлилась больше двух часов. Вопросов было традиционно много, некоторые из них требуют индивидуального подхода и решения профильными специалистами.

Екатерина Дзюба